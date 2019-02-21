【職場故事】前輩能幹又陰濕　新仔忍辱做下把　誰是最大贏家？

「小不忍則亂大謀」，做上司的不一定是手板眼見工夫做得最好的人，而是能夠高瞻遠矚，具有大將之風的人物。只得手板眼見工夫做得出色，大不了升職為工頭監工；但若同時又能高瞻遠矚的，則有機會成為主管階層。 今天半宅職薯想和大家分享一個勵志故事，講述一個被同事踩住上位的小薯如何忍辱負重，邊做邊學，最後晉升成主管階層的經歷。

似是站在同一陣線，其實卻是競爭對手的拍檔，在職場屢見不鮮。（GettyImages/視覺中國）

話說在一個大機構入面有一個大約20人的團隊，當中有兩個特別出力搏上位而又獲主管器重的小薯A和小薯B。小薯A已經在公司有六、七年工作經驗，熟悉工作流程之餘做事亦已十分上手；小薯B卻只有一、兩年經驗，很多工序仍未上手，但卻肯搏肯捱。小薯A一心想升職成為監工，而小薯B卻在公餘不斷進修，希望日後能成為更高級的主管。

恃勢凌人的同事A

日常工作之中，小薯A和小薯B經常都要「拍住上」工作。表面上他們的關係是唇亡齒寒，互相支持，但暗地裏卻是「年度最佳員工獎」的競爭對手。小薯A自恃年資較長，而日常工作也確實比小薯B熟手，於是一心認為「食硬」小薯B，經常在有意無意之間貶低他，實行踩著他上位。

例如小薯A會在主管在場（重點是主管會聽得到）的情況下故作友善的對小薯B說：

呢啲嘢咁做咁做就得㗎喇，我咪教過你囉，你又唔記得咗嗱。不過唔緊要，你即管問我啦。

我今日已經做好曬A、B、C、D咁多樣嘢㗎啦，唔該你幫我影印呢一張紙吖，真係唔該曬你！

你今日份嘢有少少錯，不過我已經順手幫你改好咗啦。就嚟夠鐘收工啦，不如你今日走先啦，我留喺度做埋啲手尾得㗎喇。

在主管在場的情況下，小薯A扮足好人；但當主管不在，對小薯B卻又不留情面。有一次小薯B問小薯A：「呢啲嘢我哋交到畀上層佢哋可以點處理？」小薯A卻當眾嘲笑：「呢啲嘢你諗緊咩？上面主管諗㗎嘛，做你就做啦！你都多餘嘅！」引來哄堂大笑。小薯B那刻雖然感到被羞辱，卻把這口氣吞了下來。

小薯B深深知道「主管頭暈即係佢身㷫」，若果和小薯A鬧翻的話，將會影響團隊整體的和諧，而且一旦成為麻煩人物，主管一定會和他保持距離，繼而損失學習管理層思考方式的機會。

老細確是日理萬基，但也不應輕視他對團隊觀察入微的能力。（GettyImages/視覺中國）

忍辱不一定是懦弱

這些點點滴滴，其實都被他們那位紅褲子出身（由低做起）、「眉精眼企」、閱人無數的主管看在眼裏。主管表面上裝作若無其事，但心裏卻欣賞小薯B忍辱負重的大將之風，更把自己年輕時搏上位的辛酸經歷投射到小薯B身上。於是經常和小薯B分享他寶貴的管理經驗和思維，培養他的計劃和組織能力，幫助他向成為主管這個宏大目標進發。

一年過去，小薯A的日常工作表現的而且確比小薯B出色。為了服眾，主管也把這個「年度最佳員工獎」頒發給小薯A。小薯B失望頂透。不過只要一日仍未放棄，一日仍未算輸，轉個彎又是另一條康莊大道。

失落是免不了的，但同事B很快便振作過來，繼續向自己所訂立的目標努力。（GettyImages/視覺中國）

小薯B很快便收拾失望的心情，繼續拼搏的工作，咬着牙關的進修，也繼續沉着氣忍受小薯A的意氣風發。一段時間之後，公司的另一個團隊出現一個主管空缺，小薯B的主管立即向高層引薦他跳級填補。機會是留給有準備的人的，小薯B長時間在主管身旁學習的管理技巧，加上進修得來的知識，在他的升職面試之中大派用場。經過多輪面試之後，最後成功晉升為主管階層。

小薯A一心打算踩住小薯B上位，卻間接突顯出了小薯B的容人之量、EQ和大將之風。小薯A在往後的日子偶爾遇到小薯B（不，應該說是新主管才對）也慚愧得不敢正視，而這位新主管也沒有利用職權去作出報復，表現大方得體。

結語

大家可能會說，現實中哪有這樣完美的結局。但事實是，伯樂亦在尋找千里馬，只不過不會宣之於口。小薯B雖不是一個最佳「員工」，卻是一個擁有大將之風，管理層思維的人才。套用最簡單的管理學道理，管理包括比較複雜，需要擁有管理mindset的策劃能力、組織能力、領導能力，乃至於相對簡單，能隨年月增長而獲得的監督能力。

職場上年資較淺的小薯，千萬不要因為會缺乏手板眼見功夫的技巧而妄自菲薄，只要有potential，加上堅持不懈，機會總會輪到你的！

半宅職薯 半宅職薯

企業培訓師。18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O