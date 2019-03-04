【Facebook Messenger】設定全黑背景　一個emoji開通黑夜模式

Facebook早於去年的F8發佈會中已表示計劃為通訊工具Facebook Messenger增設夜間模式（Dark Mode），但一直未見有進一步消息，但原來用戶現在已可先行試用功能，令應用程式的背景瞬即變成黑色。

深夜還得在家工作，有方法提醒自己要熄機嗎？（GettyImages/視覺中國）

加班已夠累人，但更苦的是要在深夜回覆上司、客戶短訊吧！Facebook Messenger現正為黑夜模式進行測試，如打工仔經常得在夜裏用這程式工作，不妨一試這功能是否有用。

要開啟這個功能的方法其實很簡單，而iOS與Android手機皆適用。用戶只需對其他用戶帳戶發送「月亮」表情符號，即可開通設定黑夜模式的功能。

開通黑夜模式步驟（按圖了解）：

【Step 1】向任何一個通訊錄上的用戶發送「月亮」表情符號（紅框）

雖然開通這個黑夜模式並不會改變老細與客人要求你「秒回」的習慣，但起碼在跟他們對話時，雙眼也不會那麼疲累。而且休息就是休息，將Facebook Messenger設定成這模式，也可提醒自己是時候要「熄機」，把自己從工作狀態中抽身。

誠如很多打工仔的至理明言：「工作是沒有做得完的一天的」，如非緊急，一切工作還是留待明天才處理。

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