【唔靠父幹】公屋出身父母離異　中六輟學成功創業：一定要有耐性

本地廣告公司JP Agency創辦人兼老闆黃浩霖（Pierre）30出頭就開公司，做老闆，身為中產人士，又有一個美滿家庭，稱得上是人生羸家。然而細聽他的分享，才知他的起跑線其實比不少人還落後：基層出身、住公屋、父母離異、中六輟學。 抱著他人眼中沒前途的「爛牌」，Pierre沒有自暴自棄，反而找到發憤動力。只是，年紀輕輕就投入社會，他曾多次撞板，經常由零開始，一路走來絕對不易。他最大感言是：「最重要是學識了如何做人。」

本地廣告公司JP Agency創辦人兼老闆黃浩霖（Pierre）出身基層，中六輟學，卻年紀輕輕就做到老闆，晉升中產。但其實一路走來絕對不易，他感歎指學識做人最重要。（高仲明攝）

人窮志不短

Pierre在基層家庭中長大：住公屋、父母離異、中六輟學。在香港社會眼中，以第三點最為「攞命」，一個90後年輕人竟未讀完中學，等於沒前途。然而，Pierre沒有選擇，中六時家中財困，不能再支持自己讀書，他主動對父親說：「不如我出來工作賺錢吧。」父親聽罷，鬆一口氣。這個反應，Pierre多年後仍然印象深刻。

基層出身，會考學歷，起點差人一大截？有些人會自暴自棄，Pierre卻找到發憤向上的動力：「身邊同學都好叻，叻到一定會成為醫生律師。我知道他們讀完書就會超越我，這種壓力感反而成為向上爬的推動力。」否則他會一無所有。

少不更事 多次撞版

然而，心想事成哪裡會是必然？第一份工，月薪5000元，在一間補習社做設計兼助理。Pierre還記得自己在2005年8月入職 ，一個月後被人炒掉。第二份工在廣告公司上班，月薪8000元，他恰好熱愛畫畫和設計，當時很開心可以整天接觸與興趣相關的工作，雖然那時對工作要求一頭霧水，但還是硬著頭皮完成的第一個任務，只是最後換來的還是老闆一句：「你走啦」。

訪問時Pierre回憶那段日子，感嘆自己「真是個甚麼都不懂的『𡃁仔』」。初入職場連續兩次被公司解僱，是缺少一張「沙紙」而累事嗎？Pierre否認，並指一切只怪自己差在不懂做人處事。

「我並非因學歷和能力而遭解僱，而是因為我態度好差，毫無責任感，對社會的做人標準一無所知。」他直言不諱地如此形容年輕的自己。「我家中沒有支持，爸爸少見面，媽媽養大我但我們的關係卻很差，而且我跟大十年的姐姐又有代溝，童年的不愉快令我的脾氣變得很差。」再加上中學未讀完就投身社會，Pierre可謂少不更事，「一開始一定辛苦」，辛苦在要花費長時間摸索如何做人處事。

心想向上的與職涯一帆風順並不能劃上等號。彼時Pierre喜歡畫畫和設計，一心想著只要能從事相關工作就很滿足，但對於所需的證書、資格、職業方向卻全無概念。（高仲明攝）

「機會留給有準備的人」

雖然連續被炒，但Pierre也因此醒覺過來，從此端正態度，抱著學習的心態努力工作。另外，他仍感恩於頭兩位老闆沒有粗暴責備他，反而諸多提點。遇到好老闆們，是Pierre的這段打工歲月的亮點，曾有位女上司對他說：

沒有人是好運，好運乃因機會都留給有準備的人。

Pierre頓然大悟：學歷不夠就靠自我充實，閒暇不斷看Ted Talk和YouTube等節目以吸收知識。他也試過因英文能力大增而獲指派擔起銷售職責。這句話亦是其打工歲月的最大得著。

然而，多次撞版，Pierre不免感到迷失，直到24歲，他轉到CCTV（中國中央電視台）擔任銷售工作，終於迎來人生轉捩點。「那時公司給予的自由度很大，我會與包括外國官員及跨國公司高層等的大量海外客人接觸，除了擴闊視野、思想外，還能夠提升自信心。」

他強調：「那是我投身社會數年，第一次遇上適合自己大展伸手的舞台，第一次找到清晰的事業目標，第一次感到有自信。之前的工作都好像未準備好，CCTV的經驗就釋放了我的個人能力。」因此，Pierre也總算迎一嘗成功的滋味，算不上大富大貴，但能夠經濟獨立，支撐家庭，甚至足以購買人生第一隻名牌手錶，「這隻錶既是人生里程碑，又是對自己的肯定和鼓勵。」

他從海外客人身上學到自信充足的魅力和重要性。「自信來自於清楚、肯定自己，是由心中自然散發出來。看過世界很大，我還有很遠的路要走。」（高仲明攝）

CCTV崗位亦給予了Pierre創業的契機。有客人需要製作廣告，由於欣賞Pierre的踏實性格，便給他嘗試的機會，只是，他要試就一定要開廣告公司去接工作。再一次地，Pierre要由零開始。

再次由零開始 老婆成就自己

在事業上大展拳腳，及後還為Pierre帶來創業的契機：有客人需要製作廣告，由於欣賞Pierre的踏實性格，便給他嘗試的機會，只是，他要試就一定要開廣告公司去接工作。再一次地，Pierre要由零開始。

那時Pierre的打工收入足夠養妻活兒，但要以這樣的條件創業卻仍未足夠。他表示，當時他「無樓無車無積蓄」之餘，新婚妻子也已懷孕五個月，他對太太透露創業心思時，掙扎甚多，幸得她二話不說的支持。他感嘆道：「如果那時老婆講唔得，我真的不會創業。畢竟女兒快要出生，而我的工作本能夠養活整個家庭，創業負擔的風險很大、很大。」他直讚老婆成就自己。

太太的支持只是第一步，但Pierre還是要由零開始。在公司第一位員工Vivian和老婆的支持下，三人利用幾張宜家傢俬、文具店計算機和幾枝筆充當辦公室。Pierre指那是「隨時輸得」的環境，幸好之後得到客人賞識和推薦，生意增多。成立三年以來，公司沒有外來注資，仍能快速成長，收支平衡，團隊擴充至十多人，Pierre個人也稱得上事業有成，家庭美滿。他感歎自己「守業」多於「創業」，一路走來都是步步為營，穩紮穩打。但這種經過顛簸洗禮而沉澱下來的踏實做人態度，也是令他成功晉升中產的因素之一。

面對香港年輕人缺乏向上流動的機會，流行「靠父幹」的情況，Pierre感到很傷心。他承認現時的年輕一代非常被動，但不代表要坐以待斃：「我覺得一定要有耐性，社會總有一天會屬於我們年輕人，同時間要自我增值，思考怎樣可以比上一代做得更好。」（高仲明攝）

做老闆之道 絕不拖糧

做了老闆，公司背負十多位員工的生活，個人經歷使Pierre深明打工仔支撐家庭的逼切性，發誓自己做絕對不會拖糧，「就算自己沒錢，都會死出來。」他亦確實曾試過動用儲蓄以保證出糧。與此同時，他的成功觀念也改變了：「做銷售時曾以物質衡量成功。但做老闆之後，我願意為員工放棄物質。最大成就是創造一間開心的公司給員工賺大錢。」他總結整個奮鬥經歷，寄語年輕人道：「想向上爬是非常好的，但切勿將成功和錢、樓扯上等號，內在的修養和態度最重要。餘下的就是做好這一刻，誠實面對自己，了解個人優缺點，去改進、體諒、原諒自己。」

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