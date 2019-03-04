【職場熱話】抽獎嗌錯名　令收回Dyson風筒　HR：當免費試用過囉

不少公司喜在annual dinner（周年晚宴）準備Apple、Dyson等數碼科技品牌的產品當抽獎禮品與員工同樂。 不過有時候，得獎幸運兒也不一定可幸運到最後。早前有網民分享見聞，指有同事在annual dinner贏得Dyson風筒的數天後，HR要求他把禮物交回，原因在於：HR在抽獎環節中讀錯了名字。

明明在annual dinner中成為同事眼中幸運兒，幾天後卻被通知原來運氣並不在自己這一邊，這也未免太苦。（GettyImages/視覺中國）

明明已到手，卻又得拱手送回，這般慘事可比沒曾擁有更為痛苦。

話說有網民早前於網上討論區「連登」分享一位同事的遭遇：事主早前在公司周年晚宴的抽獎環節中當上幸運兒，贏得一個Dyson風筒，然而HR部門的同事在兩天後竟致電給他，表示公司在抽獎環節時原來把得獎者的名字讀錯，得獎者應另有其人，因此要求事主交回禮物。明明已到手，卻又得拱手送回，這般慘事可比沒曾擁有更為痛苦。話說有網民早前於網上討論區「連登」分享一位同事的遭遇：事主早前在公司周年晚宴的抽獎環節中當上幸運兒，贏得一個Dyson風筒，然而HR部門的同事在兩天後竟致電給他，表示公司在抽獎環節時原來把得獎者的名字讀錯，得獎者應另有其人，因此要求事主交回禮物。

事主雖在對話中表示自己已打開了禮物並開始使用，但HR同事卻如此回應：「咁咪當你免費體驗左（咗）Dyson風筒囉」，又要求事主與本應獲獎的同事「傾掂佢」，結果事主因感與得獎者為同舖同事，有感為難，於是最終只得把禮物退回。

網民分享同事空歡喜經歷（按圖了解）：

網民分享同事空歡喜一場經歷（網上討論區「連登」截圖）

網民分享了這段見聞後，隨即引來不少人參與討論，並替事主感不值。

網民意見（按圖了解）：

網民就有打工仔空歡喜一場發表意見（網上討論區「連網」截圖）

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於Dyson官方網站所見，品牌風筒的定價為$3,380，價錢雖不算是一般打工仔無法負擔，但要是能獲價值這個金額，而且功能實用的禮物，確是一件值得高興的事。（資料圖片/林勇攝）

一件禮物見人情

縱觀分享這事的網民所敍述，他公司的HR同事並沒就安排錯失而給予適當處理方法，甚至將責任推至獲獎同事身上，也未免太不負責任，就是事主為顧及與同事的關係而選擇退讓，事情才不至於變得更糟。

打工仔很多時候會在職場遇上不合理的對待，有些要求、命令甚至是連推卻的機會也不行。面對如事主這種狀況，別人可笑他愚笨，也可欣賞他的友善，但在這種無奈的安排下，若然真正的得獎同事能請事主吃一頓豐富的，也算是一種心意吧！

職場世界，懂得做人往往比懂得做事更重要。上述事件中的HR既然不懂人情世故，那同事就用自己的方法建立職場上的友情吧，跟人家每天相見，如懂得尊重與相處之道，得着說不定比一個風筒來得更珍貴呢！

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