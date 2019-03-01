【職場熱話】情侶做譚仔買樓話咁易？　網民：做一年都儲22萬啦

近日有網民看到譚仔招聘廣告，指「最低職位阿姐人工$15,000」，更表示「班廢青仲話買唔起樓」，言下之意指「廢青」買不起樓是因為不努力及不儲錢，因而惹起眾人討論。 而根據去年政府統計處公布，20至29歲人士的收入中位數約為$15,000元，比2013年增加了25%。現時大學畢業生的平均起薪點約為$14,000至$15,000，而有人力資源公司預料今年大學畢業生的起薪點會按上上升5%至6%。 大學畢業生與譚仔阿姐人工相約，真的靠努力儲錢就可以「上車」了嗎？

譚仔招聘廣告，指譚仔阿姐人工$15,000。圖為譚仔三哥員工玉姐。﹙羅國輝攝﹚

上車是很多打工仔的終極目標，但人工增長與樓市加幅並不成正比，令不少人覺得工作再是努力也永遠追不上樓價而感十分氣餒。

近有，有網民於網上討論區「香討」以「譚仔呀姐人工都$15000，班廢青仲話買唔起樓」為題發文，認為年輕人只要肯儲錢，上車其實並不難，他更以一對情侶一同儲錢為例，幫大家計計數：若男女雙方都在譚仔工作，月入已經有$30,000，一個月只要儲得$18,000，一年便可儲得22萬元，三年已經有66萬元，他稱這已足夠付首期上車盤。

他指買不起樓的「廢青」都是不努力又沒有儲錢習慣，只懂埋怨，對樓盤的要求又高，加上追求奢侈的生活，如一年去4至5次旅行、挑選貴價酒店、不儉樸的生活習慣等。同時，他也指政府無能，興建很多公屋都給予了新移民入住，造成現時這個不健康的社會局面。

事主留言原文（按圖了解）：

發文者為大約粗略一計，指年輕人絕對可「輕鬆地」在三年內上車。﹙香港討論區截圖﹚

事主覺得很多「廢青」只是因平時太多消費誘惑及對生活質素有奢侈的追求才導致儲不到錢，並怨天尤人買不到樓。事主帶起話題，引來不少網民留言，意見可分成兩派：一方贊同事主的說法，另一方則表示事主沒有考慮年輕人要給予家用及其他生活所需的使費，因而反對事主的言論。

網民意見分兩派

有部分網民同事發文者說法，覺得「廢青」只顧享樂，買不起樓絕對是自己問題；又有網友稱現時年輕一代不肯站企全日，只要選擇返office工；也有人指，有些人與伴侶都是月入萬多元，一樣有成功上車的例子；亦有網民指不少年輕人都有父母幫助，故買樓不是問題。

然而，亦有網民持相反意見，覺得事主說法並不可行，並指年輕人首先要沒有拍拖、不用交租或是現已住在公屋，也不用給予家用，才會有機會儲到錢；亦有網民質疑香港現在哪來66萬的上車盤；也有網民考慮到生小朋友的問題，因若要養育小朋友，使費之大更加不用旨意可買樓。

支持事主一方意見（按圖了解）：

網民指很多人都有父母的幫助。﹙香港討論區截圖﹚

+ 5 + 4 + 3

反對事主一方意見（按圖了解）：

亦有網民一語道破。﹙香港討論區截圖﹚

+ 6 + 5 + 4

試據事主方法計算

根據事主理想的計劃，我們又來計計，若男女方月入合共$30,000，儲$18,000，即還有$12,000可用；租二人住劏房，租金約$5,000，家用雙方各付$3,000，最後還餘下$1,000作為二人一個月的使費，即每人每日約可用$16。發文者或許可以問問譚仔有沒有提供員工餐，以實行如此理想買樓計劃。

行業不同 不能一斷章取義

其實行業的性質和前景根本不同，事主實在很難以此作為比較。因為譚仔阿姐的起薪點於2017年時已是$15,000，這三年間都未有升幅，加上工時長，每更約10小時，半小時食飯，工作6天。而大學生的起薪點可能與譚仔阿姐的相約（甚至更低），但升幅及前景都是可見的，不少人在工作兩三年後，人工已達$20,000以上。以不同範疇、不同背景和要求的工種作比較，根本沒意思。

有網民坦言，「若然負擔得起又不需節衣縮食，可以擁有屬於自己的地方當然是最好的選擇，問題是15000的人工，勉強去供樓又是不是合適呢？ 本人覺得人生需要及時行樂，有些事錯過了就不能回頭。」買樓不是唯一的出路，若年輕一代真的比較着重享樂，就要有所抉擇（當然，租屋或以運氣抽居屋亦是一種選擇），但如仍堅持以買樓為目標的話，就看你在如何取捨。

想要甚麼生活，就看自己如何抉擇和取捨。﹙香港討論區截圖﹚

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