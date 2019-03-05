【職場熱話】返工時間固定或彈性好？　網民：以香港環境嚟講…

上班不只佔了每天大部分時間，也佔了人生的大部分光陰，故適合自己的上班模式很重要，因為這直接影響自己的生活作息和質素。最近有網民在討論區做了個非正式統計，提供了兩個上班模式選項讓大家選擇，分別是彈性上班時間但需處於隨時待機狀態，另一個是固定上班時間，不用加班但稍一遲到早退會被人鬧，隨即有不少網民參與討論，兩個選擇都各有支持者。作為打工仔的你，又會怎樣選擇呢？

上班要日日要做的事，可以揀的話，我想揀不上班。﹙資料圖片﹚

作為打工仔，其實退休不用上班才是最好的選擇，而有網民則看透世事，指彈性上班然後準時下班才為上策，又有指其實要看看個人性格才知道怎樣的上班模式才適合自己。

網民在連登討論區以「大家鐘意邊種返工模式」為題，設立兩種選擇讓大家投票和討論，分別是：

1.彈性上班時間 只要能準時約見客人、做到業績及能隨時應機，那留在家工作或在上班時間做其他事都沒人干涉。 但非上班時間，如星期六或日都要覆電郵和跟進客戶需求。

2.固定上班時間 上班、午飯、下班時間全都固定，稍有遲到或早退都會被罵或看人臉色。 但不用加班，下班後就可以完全不用理會公司事務。

網民各有理據，有些表示不想早起身、不喜歡在公司工作，因為感到很束縛及難以集中、亦有些覺得在家工作比較自由、早完成工作就早收工，他們不介意星期六回覆工事，故認為彈性上班時間比較適合自己。

而選擇固定上班時間的網民則認為，放工後是私人時間，不希望被打擾、若需要隨要on call很辛苦、做完所有工作，放工後可以甚麼都不做、想讓腦袋休息、不想食無定時等。

按圖了解選擇彈性上班網民意見：

網民表示自己在公司環境難以專心安坐。﹙LIHKG截圖﹚

+ 4 + 3 + 2

選擇固定上班時間的網民又持甚麼立場呢？按圖了解：

先苦後甜。﹙LIHKG截圖﹚

+ 4 + 3 + 2

考慮人工和個人性格

綜合網民意見，上述兩種工作模式都各有利弊，亦有些網民進行討論，覺得最理想的是彈性上班，然後不用加班準時收工，放假不用工作最好；他們指若彈性上班時間的工作人工夠高的話，大家亦不介意周末工作；而固定上班時間的工作，正常人工都可以接受了；有網民表示，彈性上班模式適合有自制能力的人，而固定上班時間則適合喜歡按章工作的人。

有網民覺得混合模式才最好，按圖了解：

有網民表示，彈性上班模式適合有自制能力的人，而固定上班時間則適合喜歡按章工作的人。﹙LIHKG截圖﹚

+ 3 + 2

其實筆者兩種上班模式都試過，初踏職場的幾年是彈性上班時間，但回家或放假都還要工作，感到無時無刻都有壓力，生活與工作的界線模糊不清，食無定時又常常胃痛，但也因為有時早做完就可以早走，而賺到不少甜頭，令壓力得而平衡。而當現在改為固定上班時間後，是有點不習慣，因為坐在公司的時間每天都達7至8小時，維持同一打字的動作比以前多，故多了腰酸背痛等勞損。但相對地，食飯時間準時，健康比以前好，放工後又真的可以放下工作，個人生活與工作能清楚劃分，似乎更容易達到平衡的感覺。

但不能否認，有網民指現時很多公司都採取混合上述兩者的工作模式，有些網民更無視公司的固定上班模式，自行調節為彈性上班模式。說到底，其實兩種工作模式都是講求個人的自制能力，有這基本條件，其實甚麼工作模式都能適應得來。

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