【港鐵撞車】列車服務延誤只算小事？　超級通勤王日用8小時上班

港鐵昨日（3月18日）因測試時出現事故，致荃灣綫金鐘站至中環站得停止服務，令不少打工仔的通勤受到影響。 這樣的延誤，一分鐘也嫌多，但提起通勤時間，美國就有一位打工仔願意用8小時穿梭120英里（193公里）來上班、下班，究竟他為何願意接受這樣的生活？

返工搭車已經想死，還要坐8小時？講笑咩？（Getty/VCG）

Andy Ross是一位外表平凡的美國打工仔，在加州三藩市一間銀行工作，每周工作四天，朝十晚四，工時很爽吧？然而，這四天中，每天他的通勤時間都長達8小時，轉乘三種交通工具，穿越120英里（193公里）。

根據《國家地理雜誌》報導，Andy在加州三藩市市中心的金融區工作，卻住在離公司120英里（193公里）之外的Auburn市。他每天早上六點出門上班，至十點才到達officee；下午四點放工，至八點才返抵家中。由於通勤時間很長（佔一天的三分之一時間），所以他在上、下班中途都會開啟電腦繼續工作。

記者在Google Map輸入兩地地點，距離長達近120英里（約193公里），Andy一星期四天都要來回近240英里（約386公里）。（Google Map截圖）

一切源於住屋問題

Andy八年前由科技公司轉行到銀行，從此展開了他的超級通勤之旅。為甚麼他不願意直接搬到三藩市生活呢？原因很簡單，因為三藩市的房價太貴了。在Auburn市，Andy和老婆住在一座附有四間睡房的大屋，然而，如要在三藩市購入同類型房屋，樓價的價格中位數卻是一百四十萬美元（約一千一百萬港元），為Auburn市的三倍！

他在接受訪問時亦說：「我愛自己的工作，所以我寧願忍受這麼瘋狂的通勤時間。」Andy又解釋，「（與十年前相比），現在像我這般的長途通勤人士其實多了很多。」相關報道指，在三藩市灣區中，約十萬人要花至少90分鐘在上班路上。

Andy通勤狀況（按圖了解）：

16:00-16:20 開始放工，乘坐巴士。圖為示意圖。（Getty/VCG）

三藩市大灣區是廣東大灣區的借鑒對象，而該地區的超級通勤者現象會否成為本地打工仔的未來？（資料圖片）

未來大灣區的超級通勤者？

相比之下，香港打工仔怎麼會肯忍受如此瘋狂的通勤？即使有人願意接受這樣的生活，但由新界大西北遠走至港島東區，大概也只需2小時的車程吧（來回要4小時）。然而，將來本地打工仔有可能像Andy般橫跨數城市花費八小時上下班嗎？有的。

政府正大力鼓吹港人到大灣區發展，而三藩市灣區正是大灣區發展的主要借鑒對象。三藩市樓價高企不下，大量當地上班族都因負擔不起租/買屋成本而搬到鄰近城市居住，每日穿越城市上班。

香港現時樓價仍然高企，隨著港珠澳大橋和高鐵的啟用，他朝大灣區發展起來，本地租屋、買樓的成本卻不下降的話，部分打工仔肯定會搬到珠海、中山、東莞等二線城市居住，在香港上班，如此便會為超級通勤者了。然而，香港本來就工時長，恐怕很難像Andy Ross那樣朝十晚四吧？

（資料來源：國家地理離誌）

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