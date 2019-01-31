【職場熱話】連登打工仔潮文　堅持有位先上車　網民：最卑微堅持

晚上6、7點是打工仔放工的高峰時間，街上人頭湧湧，地鐵站和巴士站更是如沙甸魚罐頭般令人快要窒息。有打工仔在連登討論區發表了一篇「潮文」，以沉鬱的文字描寫自己下班時迫巴士的景況和內心世界，更指一眾打工仔有如被送往屠宰場的豬，每日如行屍走肉般上班下班，麻木地生活。

不少打工仔自覺是社會的小齒輪之一，日復日磨滅自己的個性。（電影《男人唔可以窮》截圖）

感受着每日庸碌的生活，該網民早前以「今日收工，我等咗三架巴士。」為題，撰寫了一篇長文，內容主要描述他下班後搭車回家的情形及自己的心理狀態。發帖者在文中指，放工後他如常到巴士站搭巴士回家，由於人龍比平時長，他估計要等三架巴士才會有位坐，不過他指無論等多少班車，都會堅持有位坐才上車，「呢個係我最卑微的堅持。我返咗一日我唔鍾意既（嘅）工、打咗好多我唔想打既（嘅）email、講咗好多我唔願意講既（嘅）說話，收咗工，我只係想坐住巴士返屋企。」

第一架巴士到站後，即使車廂早已迫滿人，但人龍仍瘋狂迫上車，「我突然覺得架巴士好似載緊啲豬去屠宰場既（嘅）貨車，逼滿晒豬。」之後第二架巴士到站，車廂早已坐滿，人們魚貫上車，發帖者見沒有位便讓後面的人先上車，「我喺度諗，如果我都係要被送去屠房既（嘅）豬，我希望自己死得比較有尊嚴，起碼要有個位置令我可以用舒服既（嘅）姿態度過最後呢一程。」

等到第三架巴士，終於有好多空位，發帖者在下層找了一個位置坐下，「我用咗等待三班巴士既（嘅）時間去換取一個選擇既（嘅）自由，覺得值得，同時又有啲悲哀。」他又想起幾天前搭巴士遇上有精神問題的人，感嘆香港社會壓力大得不可思議，所謂正常人其實比「痴（黐）線佬」更「痴（黐）線」。

到家後，發帖者與家人吵架，令他心情更鬱悶，「想早啲結束今日，聽日再一次做被送去屠房既（嘅）豬，早抖（唞）。」

（按圖觀看全文：）

（連登討論區截圖）

不少網民閱畢事主的心聲後，紛紛留言回覆及參與討論，有人選擇附和事主，為都市人的生活感嘆，也有人藉機會表達對現實的不滿與無奈。

其他網民意見（按圖了解）：

（連登討論區截圖）

+ 7 + 6 + 5

甘於麻木地生活？

看畢整篇文章，相信不少打工仔都有共鳴，甚或心有戚戚然，反思自己的生活／生存。每日只有返工、通勤、為填飽肚子而吃飯、玩電話，然後睡覺，就像上鍊機械人，每日重覆一樣的步驟。即使下班回家，亦未必有家人噓寒問暖，更甚的是家嘈屋閉，但因人工太低未有能力搬走，只好關上耳朵，感覺就像由一個牢籠走到另一個牢籠。

的確，社會有許多限制和規範，要打破限制、甚至離開是非地亦未必容易。可是，改變從來不易，如果你意識到自己對生活和身邊的事情感到麻木，可以嘗試為自己製造快樂，例如做一些小時候喜歡做的事，或是鼓勵自己參加興趣班，在周末除了睡覺外，亦不忙抽空到戶外呼吸清新空氣，或到咖啡店享受一杯咖啡、一件蛋糕。如果暫時未能改變工作或居住環境，嘗試對自己好一點，因為如果你都不愛自己，又可以指望誰來愛你呢？學會在苦悶的日子中尋找快樂，看待世界的目光便會不同。

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