【另類奇職】專訪日本月台「推屁股員」　禁忌：唔好笑得太開心…

在有着世界50個最繁忙車站之中45個的日本，早上250%混雜率以上的電車通勤可以說是世界上獨有的現象。 也因為有這個現象就會有相對的需求， 產生了專門對應這個現象的工作， 也就是俗稱ケツ押し（推屁股）的月台補助員。

在有著世界50個最繁忙車站之中45個的日本，早上250%混雜率以上的電車通勤可以說是世界上獨有的現象。（Worklife in Japan提供）

在早上的通勤時間，一些特別繁忙的車站上就會看到一些穿着制服的人員在車子已經擠滿人的情況還在嘗試把更多人推進車廂。而除了正職的站員之外，原來這也是許多想要打工的人的好缺。而這次我們就有機會訪問到兩位正在擔任月台補助員打工的台灣人。

Q： 怎麼找到這個工作的？

吟羽：我一年前來到日本唸書到現在， 一直住在京王線上。 早上出門的時候都會看到站員在早上尖峰時間的時候推人進車廂， 一直很好奇他們的工作。 查了一下網站發現原來這是一個打工機會，叫ホーム補助員アルバイト（月台補助員打工）， 剛好住的地方附近的車站有在找人，覺得很有趣就去申請。

柏惟：我是來日本打工度假，一直斷斷續續在首都圈找不同的打工。這個打工就是認識吟羽後介紹給我的。我一開始純粹是因為這個打工的時間很好，只需要早上通勤時候的兩個小時班，時薪也比一般的打工高， 這樣子我就比較容易可以同一天找其他的打工機會。

在面試的時候沒有提到年齡或是性別限制。唯一確認的就是能不能早起。（Worklife in Japan提供）

Q：月台補助員打工的人都是什麼樣的人？

吟羽：在面試的時候沒有提到年齡或是性別限制。唯一確認的就是能不能早起。我雖然住的比較近，但是因為是7點開始的早班所以5點就要起來準備。 開始工作之後發現來打工的人很多是住在附近的大學生，上完班就可以直接去上課。也有一些年紀比較大的。 我是唯一的女生，本來想要在離我最近的一站打工， 但是沒有女生的換衣室所以就被派到另外一站。

柏惟：我住的比較遠一點所以要更早起來準備。關於日文方面也沒有很高的要求。 當然要有日常生活的聽說的能力。不過在工作時需要的日語在訓練的時候都會教，只要背幾個常用的句子就不會有太大的問題。 如果有什麼其他突發無法自己處理的事件， 也只需要引導正職站員過去就可以了。

除了推人上車之外，月台補助員也需要觀察月台有沒有需要協助的人或是車門有沒有關好，所以也需要在月台來來回回去確認。（Gettyimages／視覺中國）

Q：工作的內容是甚麼？

吟羽：工作的內容其實很簡單， 就是在尖峰時間盡量讓更多人進去車廂。一開始的幾天會跟着站員觀察， 也會教你推人的技巧， 和基本應對的日語，之後就是可以自己獨立作業。 因為我是女生所以通常都被派到女性專用車廂。

柏惟：除了推人上車之外我們也需要觀察月台有沒有需要協助的人或是車門有沒有關好，所以也需要在月台來來回回去確認。 關於推人的技巧，基本上就是不要用太大的力量硬推進去，只要在門口用身體的力量去推，而不是用力撞人進去。主要是預防車廂裏面有孕婦或是行動不便的人，不讓他們受傷。 男生補助員推女生乘客的話也是有被提醒盡量不要直接碰到身體， 而是利用他們身上的包包當作緩衝。要推的時候也記得是一定要講話提醒他們。 不過吟羽有提醒過我一點就是推人的時候不要笑得太開心（笑）

日本人有上班不喜歡遲到的文化， 電車的時刻表都是非常準時所以盡量都會想辦法搭上準時的車。（Gettyimages／視覺中國）

Q：日本人對在尖峰時間被推進車廂有什麼感覺？為什麼不等下一班車就好了？

吟羽：我覺得的確日本人有上班不喜歡遲到的文化， 電車的時刻表都是非常準時所以盡量都會想辦法搭上準時的車。而且京王線算是進入東京首都圈的主要幹線， 現實面就是早上尖峰時間的時候每一班車還是一樣多人， 再來就是每班車不見得會停自己要下車的那一站（會有所謂的快速通勤車，跳過一些比較小的站）。 關於被推我沒有碰過被日本人抱怨的事，也可能因為我是女生，很多女乘客看到有女性補助員都還蠻安心的，也會主動請我幫忙。

柏惟：偶爾還是遇到一些在胡鬧的年輕人，不過大部分的上班族都是逆來順受， 應該也是覺得沒辦法，大部分的時間都會自己想辦法擠進去，如果真的要等下一班的話我們也不會硬是要把他們擠進去。

一次在值勤時有一位視障者跟我說有月台末端有身體不適的人，我跟着她去時一方面也是好奇她是怎麼知道的，最後找到這位身體不適的乘客並送至事務室休息。（Worklife in Japan提供）

Q：在這個工作有什麼印象深刻的經驗嗎？

柏惟：我主要是負責中後段的車廂，有時若是月台最後面有狀況時沒有人主動通知往往很難察覺。有一次在值勤時有一位視障者跟我說有月台末端有身體不適的人，我跟著她去時一方面也是好奇她是怎麼知道的，最後找到這位身體不適的乘客並送至事務室休息。

大家常說東京人很冷漠，然而那位視障者與一些看到身體不舒服的人會主動告知或一起幫忙的人都讓我感受到東京人也是有溫暖的一面的。

吟羽：在通勤尖峰時間日本大多數的列車的最前頭車廂會設置為女性專用車廂，在執勤時常常會遇到男性乘客誤乘，尤其以外國人居多。一般乘客其實跟他告知後便會自己移動自別的車廂，當然也有遇過會當場跟站務人員爭辯為什麼只有女性可以搭。我曾經之前是遇到一個阿伯也想要走進去女性專用車廂，告知他之後，他就開始變笑邊說那自己是人妖，應該搭哪一邊才好呢？請設置一個人妖專用車廂！我只好尷尬的跟他說申し訳ございません（對不起）

雖然我自己是女生，但有時想想，如果有男性專用車廂的話，是否可以保護男性痴漢冤罪的發生呢？現在日本女性專用車廂的爭議仍是層出不窮，大家去搭車的時候還是注意一下比較好哦！

【本文獲「Worklife in Japan」授權轉載。】

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