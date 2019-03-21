【空姐職場】私人飛機服務員起薪35k　可獲培訓　港人入職有優勢

不少人都覺得空姐空少是一份夢寐以求的工作，因為可以去不同的地方，環遊世界。但其實工作多年後，法國去了10次、日本去了30次、台灣去了不下50次，每次都是走馬看花看世界，次數之多，卻沒去過很多景點。若你喜歡冒險、增廣見聞，多看看鮮為人知的地方，當私人飛機的空中服務員似乎是不錯的選擇。 華龍航空的集團總裁Jenny Lau﹙劉暢﹚和機艙服務及人才拓展經理Cindy Tse﹙謝寶儀﹚表示，很多私人飛機客戶都會去偏遠及特別的島嶼開會，如馬紹爾群島、馬達加斯加、塞內加爾、馬耳他、甚至一些森林地區都曾踏足，「每次都會留6至7天，有足夠的觀光時間！」

Jenny表示：「私人飛機的空姐最重要有luxury mindset﹙追求奢華的心態﹚，為客人做到最個人化又貼心的需要。」﹙歐嘉樂攝﹚

華龍航空現時有40至50位空中服務員，女士佔大多數，而華龍航空正管理約40架私人飛機，Jenny表示：「私人飛機的空姐很多事情都要自己做，如佈置、餐飲、煮食、鋪床及處理客人需要，但最重要有luxury mindset﹙追求奢華的心態﹚，為客人做到最個人化又貼心的需要。」

Jenny指很着重空中服務員的溝通技巧，「因為大部分機都只有1至2位空姐，她們要全程照顧客人所需，如何時用餐、會否突然轉目的地、意外事故安排等，她們亦是客人與機師之間的溝通橋樑，故淡定、親切及應變能力等溝通技巧都很重要。」她指現時市場到私人飛機空中服務員的需求高，香港人尤其有競爭力，「因為香港空中服務員的兩文三語的能力高，所以特別有優勢。」故坊間亦開始有認識私人航空業的課程，讓有興趣入行者多加了解。

最好做過商務頭等

Jenny指使用私人飛機的客人，有80%都是作為商務用途，如開會及見客，其餘20%則為娛樂用途，「私人飛機會去很多地方，60%為內地，如北京和上海，其他還有洛磯山、巴黎、澳洲及新加坡等。」Jenny表示，有興趣加入私人航機服務業者，若曾服務過頭等機艙及商務艙的會作優先考慮，因為他們有豐富的經驗及了解客人所需，在情緒控制及服務上都比較容易上手和習慣。

因為私人飛機空姐的工作量遠比民航機的多，很多時都需要一腳踢，故起薪點會較高，約為$35,000起，年資經驗較高的則可達月薪$70,000至$80,000不等。「他們還有很多去特別地方的機會，逗留時間亦比較多，而有更多觀光時間。」

私人飛機空姐的工作量遠比民航機的多，很多時都需要一腳踢，故起薪點會較高，約為$35,000起，年資經驗較高的則可達月薪$70,000至$80,000不等。﹙被訪者提供照片﹚

培訓會教烹飪

獲取錄後，Cindy指公司會為他們提供為期兩星期的在職訓練，「訓練內容包括私人航空業的文化、責任、安全、急救、餐飲及烹飪等。」因為私人飛機的客戶非富則貴，對食物滿有要求，不可只加熱食物就了事，故在烹飪方面，公司會教授得比較詳細。Cindy指：「基本上客人可要求吃任何東西，但起碼要預早一天與我們溝通，讓空姐們在當天準備食材。我們在訓練時也會教導他們擺碟、切生果、品酒、品茶及咖啡的分類等。而有些食材在氣壓的影響下會變得難處理，可能特別的硬，這些都會與員工們分享。」

員工進行食材處理訓練狀況（按圖了解）：

私人飛機的空姐，廚藝及佈置方面都需要有一定水準。﹙被訪者提供照片﹚

安全措施都是重要的一環，因為每架私人飛機的格局及設計都不同，所以訓練期間，Cindy會提醒空姐們要注要的安全措施，如逃生門的位置、緊急物品是否充足及合格、急救用品是否齊全等，盡量熟習不同機種的設計。

私人飛機機艙有幾靚？按圖了解，順便滿足一下自己的幻想：

Cindy和Jenny皆指讓空姐學習機艙的安全知識很重要，因為每架私人飛機的格局和設計都有些分別，故要緊記檢查逃生門、安全帶及其他緊急設施。﹙被訪者提供照片﹚

+ 8 + 7 + 6

課程有工作轉介

然而，坊間亦有機構舉辦有關私人航空業的課程，讓有興趣人士先作了解。香港大學專業進修學院﹙HKU SPACE﹚課程主任Solange﹙梁潔玲博士﹚表示：「有見私人飛機業對人才的需求大，亦不少人對這行業未有太深了解，但香港卻沒有相關課程，因此學院將於4月開辦為期4個月的私人飛機款客服務管理證書課程，希望讓有意轉行及入行人士對此行業有基本的了解。」

華龍航空與HKU SPACE合作為期4個月的私人飛機款客服務管理證書課程。﹙歐嘉樂攝﹚

課程會介紹民航機與私人飛機的分別，除了理論課外，還有實地考察課，讓學員參觀私人飛機、遊艇會及酒店，以了解優質服務的所需特質及條件，「私人飛機行業除了空中服務員外，還需要很多後勤工作人員，如行程的策劃、客戶服務及工程維修等，學員修畢課程後，學院會有工作轉介的服務。因為與不同的私人飛機公司合作，當有職位空缺，我們便會將學員轉介。」

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