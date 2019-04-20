【好老闆】備湯水滋潤、子女同上班　舞蹈學校：好福利靠同事促成

「遇上好老闆」是很多打工仔夢寐以求的心願，因好的僱主除了照顧員工的工作需要外，也會關心到同事的情緒及感受，甚至希望為公司營造出家的溫暖感。 不說不知，有本地舞蹈學院就能做到這種「公司如家」的感覺，因員工每星期有兩天可享用到公司提供的糖水和素湯滋潤一下，又有需要的在職媽媽可選擇彈性上班時間，公司也會為懷孕中的舞蹈老師聘請助教一起上課……各種待遇都是為配合員工的生活需要而設，難怪那裏的員工也工作得特別開心。

爵士芭蕾舞學院（SDM）院長陳遠航（右二）指，公司九成員工都是女性，而且近年愈來愈多同事當媽媽，所以公司會因應她們需要提供彈性上班時間，及為懷孕舞蹈老師聘請助教一起上課。（黃寶瑩攝）

爵士芭蕾舞學院（SDM）九成員工都是女性，近年更有愈來愈多員工成為媽媽，加上院長陳遠航（Peony）本身亦是兩女之母，深明媽媽在職場的需要，因此除在辦公室內提供母乳室及屏風讓員工在公司揼奶外1，也在工作時間方面提供比較有彈性的安排。

Peony指，如同事遇着子女考試或生病時，可按需要與同事互相配合，提早下班，「很多同事都已是媽媽，彼此都明白大家的情況，會互相幫忙。」此外，員工可因應特別情況帶同子女返回公司，例如早前流感肆虐及颱風襲港，幼稚園停課，「帶小朋友一起返工，她們不用請假，又可安心上班，是win-win（雙贏）。」

SDM為員工提供房間及屏風，方便母乳媽媽泵奶。（黃寶瑩攝）

此外，為了減輕懷孕舞蹈老師的工作壓力及體力勞動，學校會聘請助教一起上課，負責示範等工作，亦會按照懷孕老師的需要，如去健康院檢查等，安排合適的上課時間。Peony表示，懷孕跳舞老師可視乎個人身體情況決定是否暫時轉為文職，或提早放產假，「每個人的身體情況都不同，甚至每胎都不同，有些老師生之前一個月仍好精神，有些老師則好易攰。」

為了減輕懷孕舞蹈老師的工作壓力及體力勞動，學校會聘請助教一起上課，負責示範等工作。（受訪者提供）

移民也不用辭職！

任職高級市場及海外發展經理的陳穎怡（Alda），其工作模式更是相當特別：身為兩子之母的她，數年前舉家移民紐西蘭，但她不捨得香港的這份工作和同事，而Peony亦希望留住她，於是便決定讓她在紐西蘭的家中工作，平時以視像電話與香港公司溝通，每三個月就會回港一次，每次逗留約三星期至一個半月。Alda說：「仔仔都習慣了媽咪每隔一排就會消失一陣，哈哈，幸好我的媽媽在期間會幫忙照顧小朋友。」Peony坦言，Alda的個案非常特別，「但畢竟我們已合作了一段頗長的時間，她又很熟悉學院的工作流程，所以這樣安排其實都沒有問題。」

Alda近年港紐兩邊走，平均每三個月回香港公司一次，平日會在紐西蘭在家工作，笑言香港同事下班後，她可接力工作，回應客人Facebook查詢等事宜。（黃寶瑩攝）

同事有心更重要

同事工作繁忙，有時會食無定時，有見及此，SDM每逢星期二和四都會由茶水姐姐譚太煮糖水、涼茶、涼拌和素湯，讓同事可滋潤一下。Peony表示，同事都很喜歡這項措施，而公司每月會給數千元譚太到街市買材料，讓她自由發揮，「譚太好有心，新年時甚至為每位同事整一底蘿蔔糕，有時又會在家中煮點小食帶回來。其實公司只是提供一個平台，是同事付出心意才可促成這些福利。」Alda指，譚太有不少拿手好菜，如齋燒鵝、涼拌雲耳、冬瓜盅等。

譚太（左）是內地退休小學老師，兩年多前到SDM任職茶水姨姨，每逢星期二和四會為同事準備糖水或素湯，有時甚至會在家煮好小食帶回公司，非常有心。訪問當天，譚太正在煲南瓜湯。（黃寶瑩攝）

（按圖了解更多譚太親手製作的美食）

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此外，該公司亦會為任職一年或以上的全職員工每年一次免費旅行，曾去過日本沖繩、泰國華欣、韓國、台灣等地，「員工亦可帶同伴侶和子女一起出席。」此外，他們每年亦會帶舞蹈老師到海外訓練，擴闊眼界。

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