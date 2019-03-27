【職場熱話】網民點醒打工仔　列12建議：凡事做7成、講金唔講心

踏入職場數年，不少打工仔已被現實磨滅鬥志，對未來出路亦相當迷惘。有30歲的網民在討論區發文，總結個人經驗，希望為一眾打工仔提供建議，包括對現狀滿意只會一直被壓榨、不要將職業當成事業、自己只是路人甲等，其言論引起不少人熱烈討論。

如何在職場突圍而出，找到自己的立腳點，是不少打工仔的苦惱。（GettyImages/VCG）

該網民以「年到30 有小小意見俾大家」為題，在連登討論區發文，列出了十二點意見。（按圖了解）

（連登討論區截圖）

樓主現時已裸辭，並開設了貿易公司，「做自己想做嘅事」。對於上述十二點建議，不少網民都表示有同感，亦有人認為第十點（做嘢唔好做到足，做到7成交代到就算，做啱冇人會欣賞你，做錯一定XX你）值得斟酌。有支持的網民認為，「做嘢交到功課就得，做凸咗反而唔efficient（有效率），因為嗰啲時間同資源其實可以做其他有意義嘅事，或者休息」；至於持反對意見的網民則指，他出盡全力工作，十幾年來不斷升職，可見積極的工作態度是有回報。

除了樓主的建議，有工作數年的網民亦有感而發指，打工仔很容易會與身邊年紀相若，或是同屆畢業的同學作比較，不過，職場上除了能力也講際遇，人比人比死人，大家的事業亦非以那一刻為終點，只要認清自己的能力和價值，便會開始放下與人比較的心態。樓主又回應，「打工最大嘅陷阱係以為自己嘅價值＝人工。」

打工仔各有不同的工作和人生經驗，造就了不同的價值觀，透過不斷的修正和嘗試，一步步摸索出適合自己的工作模式，沒有一定的方程式。（GettyImages/VCG）

此外，有網民表示，不與公司談感情亦是打工仔應有的心態，「條TEAM對你幾好，同事幾FD都冇用，因為行政上加唔到俾你，就點傾都多餘，年年同你講共渡時艱，但一唔好景就搵人祭旗…記住你只係一粒齒輪，幾高級都係一樣，只係大細分別。」字裏行間，完全感受到他的無奈。

其他網民的職場和生活建議：（按圖了解）

（連登討論區截圖）

+ 4 + 3 + 2

很多人說打工難有出頭天，不過又不是每個人也適合創業當老闆。想做一個成功的打工仔，便要透過不斷的修正和嘗試，一步步摸索出適合自己的工作模式。

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