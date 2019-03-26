【職場熱話】開會有三急　如何離場不失霸氣？　8招幫你甩身解決

人有三急乃人之常情，尤其打工仔一日開幾個會議，可能連食飯的時間都沒有，哪有時去「打大佬」﹙大便﹚？有網民在討論區上求助，指開會期間感內急，不知道怎樣才可較低調地離席，然後又如沒事發生般返回會議室，引來不少網民留言。 其實除了內急外，當開會與其他需要處理的工作事項撞了時間，不少人都會羞於開口，找不到一個好的時間點來知會大家，又很怕那些緊盯着自己走出會議室的目光。憋着憋着，就只有內心着急，這時可以怎辦？

開會中途人有三急，又不好意思如學生般舉手去廁所，點算好？﹙GettyImages/VCG﹚

網民在網上討論區Uwants中，以「開開下﹙吓﹚會急屎 點樣可以帥氣咁離開間房而唔被同事發現？」為題發文，向大家救助。不少網民都着他直接說出來，好過死忍於房間中不停放屁，有的則提議說「出去覆客人電話」、「影印一些資料」等藉口離開一會，然後趕緊大解。若大家遇上這個情況，會怎樣選擇？深呼吸死忍到滿臉冷汗？還是直接說出要去洗手間？

樓主向大家求助，希望有好的方法離開又得體，按圖了解原文：

樓主希望千萬不要瀨屎。﹙Uwants討論區截圖﹚

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然而，除了人有三急外，當我們有其他要事，需要離開會議室，又有甚麼方法會比較沒那麼突兀？以下會提供8項小技巧，大家不妨學幾招，以備不時之需。

按圖了解：

1.【令人信服的藉口】藉口的嚴肅性要與會議領導者的影響力匹配，如這是一個同輩召開的會議，那你用「要覆一覆客人」、「要見客」、「要影印資料」等原因都適合。然而，若召開會議是上司（或更高級的高層），那你要用的藉口相信要嚴肅得多。﹙GettyImages/VCG﹚

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﹙資料參考：inc.com﹚

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