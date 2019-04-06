【另類奇職】德國「最高」郵差　子承父業17載　每朝搭纜車收信

不論是上山或是下河，對這些德國郵差來說，他們的工作就是要盡快把信件送到目的地。

在德國最高的山峰楚格峰，郵差Andreas正在忙碌著。（路透社）

「最有高度」的郵差

身穿黃黑相間的制服外套，每天早上，郵差奧伯勞爾（Andreas Oberauer）都得搭著纜車通勤到 2,962公尺高的德國最高峰「楚格峰」（Zugspitze）工作，他說每年大概有 50萬人會造訪此地，也提到對自己來說，能在這裡和世界各地的人互動總是格外有趣。

不是花瓶 真的是來工作

當然，Andreas絕對不是用來創造話題的樣版人物，畢竟有不少遊客會選在楚格峰寄明信片，楚格峰上的研究站、飯店、餐廳裡的工作人員也有寄信收信的需求。

上山，送信、收信

因此除了周日以外，Andreas都會帶著要投遞的信件上山，並在山上把要寄出的信件蒐集好、交給前一晚就住在山頭的物流人員，確保信能準時投遞到目的地。

「我們到哪都送信」

結束這些工作後，Andreas就會前往位於楚格峰上的郵局工作——沒錯，就算是在德國最高峰，德國郵政（Deutsche Post）相信在這裡設置郵局也是理所當然的——也許Andreas的解釋：「我們不會只挑簡單的路線送信，我們到哪裡都能送信。」多少替德國郵政的安排下了最好的註解。

按圖看看歐伯勞爾日常在德國最高峰送信的工作▼▼

每天只營業一個多小時 想看得碰運氣

話說回來，這間郵局的營業時間只有周一到周六的早上 11點到下午1點之間，所以不是每個人都能親眼看到Andreas和「德國地表最高郵局」的廬山真面目，不過你如果有幸親自把明信片交給他，就會得到一個特別的楚格峰紀念郵戳。

希望這份工作能延續

其實Andreas這份工作，接手自他在楚格峰上送信25年的父親，Andreas回憶道：「他一再警告我這是一份非常特別的經驗。」面對自己在這個山頭工作已經有17個年頭，他在言談間也希望自己的兒子有天能接手這份工作，讓這個「家族傳統」延續下去。

身為「最有高度的郵差」，Andreas還在 2005年得到德國郵政特別發行的紀念郵票。（地球圖輯隊／達志影像）

不開車、而是用划船

話說回來，歐伯勞爾不是唯一一個充滿話題的德國郵差。來到位於德國東北部市鎮呂貝瑙（Spreewald）的小村落勒德（Lehde），這裡大概有 150人、65戶人家住在這裡。

由於整個村落遍佈蜿蜒的河道，讓每戶人家都像個「小島」，並靠著水路來互相交流，從而衍生出有百年歷史的划船送信傳統，而在這裡工作的郵差布娜（Andrea Bunar），自然就成為德國唯一一個划船送信的郵差了。

又快又方便 大家都喜歡

現在，布娜平均每天都得划個 9公里左右，寄送約 600封信和 40個包裹，不論是布娜或是當地居民，都很喜歡水路送信的方式，她說：「這很方便、環境友善、送起信來又很快。」

不過在 10月左右，布娜就會暫時停止用划船送信的方式，並在春天來臨前，改用連接住家間的簡單橋樑來徒步送信。

郵差布娜是德國唯一一個划船送信的郵差，按圖看看她的工作▼▼

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】