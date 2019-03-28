【職場故事】事業陷樽頸　單打獨鬥博升職　卻淪為「計時炸彈」？

很多時當大家在職場打滾三數年，都會遇到一個樽頸位，就是「高又未成，低又唔想遷就」的情況。對於一些複雜的工作自問未夠料子去做，但對於一些簡單的手板眼見工夫，又不太甘願去做。 今天半宅職薯想和大家分享一個關於兩個小薯在這個關口的取態不同，結果帶來不同結果的小故事。

同事之間時有明爭暗鬥，不過勝敗關鍵有時不在各自的工作能力上，而是由彼此的處事態度作決定。（GettyImages/視覺中國）

話說小薯A和小薯B畢業後便在差不多的時間到同一間公司擔任小薯的工作。三、四年之後，他們都在這公司有了一定的經驗，但又未去到可以獨當一面的境界。在這個事業樽頸位，兩位都一心博上位的小薯A和小薯B有著截然不同的取態。

凡事都話冇問題 VS 凡事都愛問意見

小薯A覺得自己在公司已經有若干的地位，於是羞於讓其他人知道自己料子不足，結果做事開始「收收埋埋」。當上司問他是否明白的時候，縱然不太明白，他也總會回答：「明明明！我自己研究一下。」，然後獨自一人煩惱；當同事問他有沒有地方可以幫助的時候，他總會回答：「我自己一個人搞掂得㗎喇！」；有時明明身旁的同事可以給他寶貴意見，他都會說：「得㗎喇得㗎喇！我自己搵舊file就得㗎喇！」。即使有時腦內真是空白一片，讓腦袋空轉，他都寧願讓自己想得一夜白頭也不去問人，為的就是不讓其他人知道他料子不足，打破他以為別人心目中對他的美好印象。

小薯A每說「得㗎喇」一次，原來亦是在拒絕同事一次，相信這是他始料未及。（GettyImages/視覺中國）

反觀小薯B，他對於自己料子未夠班卻表現得十分接受，反而用積極的態度去改善，而不是逃避掩飾。對於一些上司給他的工作，他會坦誠的向其他有經驗的同事請教：「明哥，明哥，老細有件嘢畀我做，我知你之前做過，可唔可以過啲料畀我呀？」、「呢份paper我諗住聽日交畀老細，你可唔可以幫眼睇下畀啲意見呀？」、「老細叫我review一下我哋team嘅工作流程，喺我做之前想先聽下大家嘅意見。」

小薯A和小薯B截然不同的態度，慢慢地令兩人的工作表現越拉越遠：小薯A幾乎每天都要閉門造車的自願OT，卻只能僅僅處理好手上的工作；而小薯B由於坦誠讓大家知道自己的不足並加以改善，在其他同事的意見和幫助之下，工作比小薯A輕鬆得多。

升職不僅是一種認同、獎勵，更代表未來將肩負更大的責任，所以老細在提拔一個同事時，將會從不同角度加以考慮。（GettyImages/視覺中國）

老闆眼中的人才

一段日子之後，團隊的supervisor崗位出現空缺，公司老闆決定把小薯B升職。就此，小薯A感到十分不值：明明自己比小薯B付出更多精神時間，也經常OT，為什麼升職的不是自己呢？就此他鼓起勇氣去找老闆詢問。

原來老闆心裏是這樣想的：小薯A獨自埋頭苦幹的工作方式只能夠展現個人能力，而不能夠釋放團隊潛力；小薯A不願意接受自己能力未夠班，這不單止阻礙自己的進步，更令自己難以接受其他同事的勸諫和意見，不是當一個好上司的應有條件。

而更加重要的是，小薯A遇有問題只會自己收收埋埋，而不像小薯B一樣開誠佈公，這不單只令老闆更難管理，日子久了，更會為公司埋下許多大大小小的「計時炸彈」，最後還是會把麻煩帶到老闆身上。考慮到小薯仔B更能夠發揮團隊的潛能，更有potential去進步，於是決定晉升小薯B擔任supervisor的崗位。

自以為是的付出，旁人其實未必會欣賞，當打工仔的，切忌誤墮這種感覺良好的陷阱，免得現實與期望得到的會有很大反差。（GettyImages/視覺中國）

結語

其實小薯A和小薯B的思想有一個很重大的分別，就是小薯A只懂得以員工角度去想，結果只重視自己的個人能力，而小薯B則比較懂得從老闆角度去想，找方法令團隊每一位成員都有所貢獻。小薯B接受自己對某些事情有所不足及經常自我反省，更能顯示出作為領袖的氣量，獲得老闆賞識。所以一心博上位的大家，不妨參考小薯A和小薯B的經歷， 從老闆角度去想，適當的表現應有的領袖風範。

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