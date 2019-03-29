【職場熱話】碎錯文件未算大件事？　網民集體分享返工蝦碌經歷！

沒有人完美，大家工作上少不免會有犯錯的機會，但最嚴重又犯過甚麼錯呢？有網民在討論區發起，讓大家分享自己在工作上犯過最嚴重的錯誤，不少人分享做兼職時收錯錢、找錯錢、打爛碗碟等經常發生的錯誤，亦有不少令人嘩然的過錯……

網民試過中學做兼職時，有外國客人要求將吃剩的食物「take away please﹙打包﹚」，他卻理解錯誤而將食物收走然後倒掉。﹙GettyImages/VCG﹚

網民在連登討論區以「一人一個返工犯過最嚴重既﹙嘅﹚錯」為題發文，鼓勵大家分享一些在工作上犯過的錯誤，短短一天已累積32頁留言，反應熱烈。有人試過遺失了公司的支票，亦有從事裝修的網民指用錯石屎﹙混凝土﹚；入錯資料、碎錯文件等也是常見，不過有人卻曾在報關時調轉了文件，令司機被以為是走私犯而被扣留於內地等。

其中飲食業比較多令人瞠目的過失，如整壺熱水倒了落客人身上、上菜時上了肉類給素食者、偷食……更有網民憶述，中學做兼職時，有外國客人要求將吃剩的食物「take away please﹙打包﹚」，他卻理解錯誤而將食物收走然後倒掉。

網民分享犯錯經歷（按圖了解）：

網民分享犯錯經歷。﹙LIHKG截圖﹚

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當飲食業又出現過甚麼過失？﹙按圖了解﹚：

有外國客人要求將吃剩的食物「take away please﹙打包﹚」，網民本人卻理解錯誤而將食物收走然後倒掉。﹙LIHKG截圖﹚

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認錯要注意甚麼？

如果真的是自己的失誤，在進行補救及解決問題前，一定要先清清楚楚地認錯。道歉是很多人最弱的一環，當中有甚麼要注意的地方？

1.不要找藉口

不要以一個或多個藉口來掩飾，卻不肯道歉。既然道歉認錯，就要承認自己的錯誤並表明會承擔責任。如果還為自己找藉口，這樣的道歉根本就沒有悔意，別人聽起來會更加冒火三丈。

2.聆聽

就算已經道歉了，但你不能迫人即時就接受你並原諒你，因為你可能會因之前犯下的過失而影響到別人，確確實實為人帶來不便，也難免對方會憤怒。所以道歉後，要聆聽對方的心情，讓他們有一個途徑表達因你而造成的負面情緒。

3.親身去認錯

Ｗhatsapp及email道歉一定是最方便，但親身去認錯才有最大誠意。雙方都可以透過面對面的對話表達自己對事件的看法和心情，反應會比較即時，以減少更多溝通上的失誤。

就算已經道歉了，但你不能迫人即時就接受你並原諒你，因為你可能會因之前犯下的過失而影響到別人，確確實實為人帶來不便，也難免對方會憤怒。﹙GettyImages/VCG﹚

學習認真細心

人誰無過，其實犯錯、認錯後，最重要是懂得補救，解決問題才是首要任務！犯過一次錯誤就盡量別再第二次犯同樣的錯，亦不要濫用別人對自己的包容。其實看過網民分享的一些事例後，很多時犯錯都是因為粗心大意，說到底，是對工作不夠認真。

想自己醒目一點，好像不夠具體，那就嘗試叫自己認真點、細心點，做每件事都打醒十二分精神、提高警覺、上心和交帶，了解自己的工作定位和職位，因為你犯的錯是有會直接影響自己的個人形象。犯過的小錯，回憶起來有時挺好笑，但在未釀成大錯前，請好好檢討自己，免得日後繼續闖禍。

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