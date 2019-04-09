【政府工】教育局聘資訊科技支援主任　月薪19k　合約期至8月底

政府所招聘的合約制職位，不少是以一年為合約期，但偶爾也會有些短約的工作機會，例如教育局現正為觀塘官立小學招聘資訊科技支援主任，月薪19K，合約期至今年8月底，適合處於過渡期的打工仔。 然而，此職職責涉及IT、多媒體、設計等數個範疇，入職者要一位多職呢！

教育局招聘的合約資訊科技支援主任要負責多媒體設計、管理和操作，實在是身兼多職。（Getty/VCG）

工作內容

雖然職位名為「資訊科技支援主任」，但職責卻不僅限於IT，還涉及多媒體製作、教育推廣和設施管理等。具體職責如下：

(a) 管理及負責電腦平面及多媒體設計； (b) 協助學校製作多媒體和廣播； (c) 支援網上電子學習平台及流動裝置； (d) 協助學校推行資訊科技教學及科學、科技、工程及數學(STEM)教育； (e) 協助學校管理及操作多媒體設施、影音和舞台燈光設備； (f) 或須不定時、超時或於公眾假期/周末工作； (g) 或須在學校以外的地方工作；以及 (h) 校方指派的其他工作。

入職條件

由於工作內容涉及多個範疇，「資訊科技支援主任」一職的入職條件也相對多樣化和嚴格，入職者需要具備多種專業技能。學歷方面，申請人需要持有多媒體製作與廣播、資訊科技、計算機工程或電腦網絡的文憑。

工作技能和經驗方面，申請人如熟悉設計軟件（例如 Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、After Effects、Firework）、多媒體，以及 IOS、Window作業系統的話，可獲優先考慮。另外，如具備平面設計、動畫製作、多媒體製作及/或廣播經驗者同樣可獲優先考慮。

需留意一點，面試者或須接受技能測試及/或筆試。

資訊科技支援主任招聘詳情（按圖了解）：

教育局資訊科技支援主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

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就職地點、日期及人工福利

獲取錄者將按「N仔」合約聘用，人工19,030元，合約期到2019年8月31日，僅短短數月，但入職人士仍享有7天年假、休息日、法定假日（或代替假日）、產假及疾病津貼；就職地點是位於觀塘秀茂坪的觀塘官立小學。綜合而論，此職位的最合適申請者是居住觀塘區，處於事業過渡期的打工仔。

此職位的截止申請日期是4月18日，接受親身及郵寄遞交申請，網上申請並不適用。

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