同事日日OT扮工　自拍上傳至群組　新上司不領情：這是最後一次

職場遇着有刷鞋又扮勤力的的同事，實在令人看不過眼，無奈不少上司卻很受這一套。不過Facebook專頁「奴工處」早前分享了一個案例，卻引來不少人拍手叫好。

比起繁重的工作量，「扮工」裝勤力的同事才更令人討厭。（Getty/VCG）

Facebook專頁「奴工處」早前分享一個名為「同事表錯情」的個案。投稿人指，他有位同事經常裝作忙碌而加班，又喜歡拍上司馬屁。由於事主與同事有一個與上司用在溝通的通訊軟件群組，因那位同事每到夜裏就會上傳照片到群組，表示辦公室只餘下自己一個，又說「加班中要加油」云云，以示自己非常勤力。

不過，雖然前任上司很受這一套，但新上任的新上司卻拒絕這種做法，因此當這位同事再於群組中表示正在加班時，新上司便直接回覆道：

如果公司安排過量而人手不足，請向我反映待我處理。如果工作適量但你需要每日加班，請檢討自己的時間管理能力。還有，沒有人想夜深仍收到有關工作的訊息，這是最後一次。

專頁發佈這則分享後，隨即引來不少網民留言，大讚這位上司明白事理之餘，也批評事主的同事的只懂擦鞋的心態。

事主經歷與網民意見（按圖了解）：

網友投稿至facebook專頁「奴工處」分享同事OT扮工的情況，引來網民的熱議。（「奴工處」截圖）

網民回應。（「奴工處」截圖）

+ 7 + 6 + 5

效率至上才是價值所有

其實，在香港一個講求效率至上的社會，為甚麼還有人會抱持「OT等於勤力」的心態上班呢？為什麼不是改以效率衡量工作能力和表現才對呢？

在商業社會中，勤力只是態度，但最終決定打工仔的價值卻是他/她的能力。如果打工仔剛畢業沒多久，能力尚未足夠，那麼勤力確是基本又必要的工作態度，上司也會據此衡量她/他的價值，決定給水她/他多少機會。然而，如果打工仔已經工作了好幾年，卻還靠「勤力」來掩飾能力不足的問題，那就要反省一下了。

當然，這其不代表OT、勤力就一定缺乏價值。前提是要搞清楚OT的價值：如果今晚不完成相關工作，就會使自己和團隊遭受惡果，例如客人取消生意、被老闆大罵等，那當然要及時完成；如果OT可以短期內增加公司的營業額、品牌價值，那亦不妨一試。只是，如因此得日日博盡日日OT絕對非長久解決之道，因為工作永遠沒有做得完的一天，它絕對不是「學海無涯，唯勤是岸」情況；反而「以有涯隨無涯，殆已」才是真相。打工仔要是還認為勤力就是自己在職場的最大本錢，那實在是太天真了。

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