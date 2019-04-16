【黃心穎許志安】日久生情、為追求利益　5類人容易在職場有外遇

黃心穎與馬國明已拍拖三年半以上，更有傳已到達談婚論嫁的地步；而許志安與鄭秀文由拍拖、分手、復合到結婚，今年踏入第五個年頭。各自有另一半的黃心穎與許志安，看似「大纜都扯唔埋」，但卻爆出的士激吻摸大髀片段，令全城嘩然。 感情瓜葛不容易說清，但在職場世界裏，出軌、偷情事情卻時有所聞。以下是5類容易在工作環境中遇上外遇的人士，不知你身邊有沒有這類人？

有網民指，許志安與黃心穎二人早於去年10月的《星光熠熠耀保良》已認識，亦有知情人士聲稱他們私底下很熟絡，非大纜都扯唔埋。﹙資料圖片﹚

黃心穎與許志安互生情愫，早有跡可尋，按圖了解：

黃心穎和許志安曾在台上手牽手合唱《會過去的》。﹙《星光熠熠耀保良》截圖﹚

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背着另一半出軌，這些情況其實在大家身邊都屢見不鮮，很多都由職場關係開始，因為打工仔奉獻給公司工作的時間，遠較與家人相處的時間多，日久生情、定力不足、自制力差而變心的個案甚為普遍。職場上觸發偷食的危機處處，有哪些人最容易誘發人發展婚外情？

5類容易在職場遇上外遇的人（按圖了解）：

1. 容易日久生情人士

在辦公室日對夜對，若對方稍為精明能幹或體貼溫柔，便很容易將彼此情感無限放大，覺得對方充滿魅力，仰慕之情油然而生。在茶水間相見又得、在後樓梯擁抱又得、一起食早餐、一起放工亦得等，見面容易又方便，所以定力不夠高的人，理智很容易屈服於自己的情感之下，不理後果而造成偷情結果。

2. 容易一見鍾情人士

有些打工仔可能已有家室，但在工作環境中突然遇到一見鍾情、令人傾心的對象，實在難以克制自己的情感。這類偷情者大部分都希望保持浪漫和持久的關係，是偷情者中比較純情的一類；亦有已婚者覺得家庭不幸褔，另一半的專注力放在子女身上而不再是自己時，或對方在性方面滿足不了自己，導致長期性壓抑，故在職場上遇到合適的人選時，他們就會義無反顧地投入這段禁忌的關係之中。

在茶水間相見又得、在後樓梯擁抱又得、一起食早餐、一起放工亦得等，見面容易又方便，所以定力不夠高的人，理智很容易屈服於自己的情感之下，不理後果而造成偷情結果。﹙GettyImages/VCG﹚

3. 機心重、追求利益人士

有時為了達到某種目的，即使不是情感驅使，也有人會選擇發展婚外情關係。他們想利用自己的身體與對方做交易，如學生為了找工作、演員為了得到演出機會、員工為了升職等，以發生關係來換取利益。這類源於交易的情人關係，通常都較短暫。

4. 尋求刺激人士

有些已婚者，明明有理想的婚姻，但當結婚時間愈久，便失卻了新鮮感，加上自身強烈的性慾望，令他們不能安分守己，所以一旦在職場上衍生戀愛的微妙情愫，他們便會毫不猶豫地去偷情，發展不能見光的關係，可以重新尋求那種刺激感。

一旦在職場上衍生戀愛的微妙情愫，他們會毫不猶豫地去偷情，重新尋求那種刺激感。﹙GettyImages/VCG﹚

5. 追求金錢虛榮人士

打工仔都有一定的虛榮心，而面對金錢的誘惑，很多人都會把持不住。即使有家室，都會為了滿足金錢的慾望，而成為別人的情婦或情夫。但職場並不是人生的全部，有必要做到出賣身體及靈魂的地步嗎？

你傷害的不只是自己的另一半和家人，還有對方的另一半及家人，這個自私的決定亦可能令你的職場生涯及個人生活一落千仗，難以翻身。﹙資料圖片﹚

你可能有一萬個理由令偷情合理化，而偷情雖可以滿足你一時之快，重拾那種愛慾的激情，但它帶來的後果卻可以是不堪設想的，因你傷害的不只是自己的另一半和家人，還有對方的另一半及家人，這個自私的決定亦可能令你的職場生涯及個人生活一落千仗，難以翻身。我們要懂得自尊、自愛、自惜，不要讓人生出現污點，繼而後悔。

﹙資料來源：綜合報道﹚

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