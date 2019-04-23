Netflix熱播什麼？怕吃哪些食物？　39個與同事打開話題建議

有沒有統計過自己每周花了多少時間在根本不感興趣的話題上？與同事一起等車時、搭升降機途中、吃午飯時、下班的途中……很多時候，我們都得與很多人溝通，而為了減少無聊又沒營養的對話，何不試着由自己帶起話題？起碼自己不會感到沒趣吧！

為了減少無聊又沒營養的對話，何不試着由自己帶起話題？﹙GettyImages/VCG﹚

帶起話題其實是擴展人際網絡的重要一環，當找到對方與自己的共同點，就可以找緊話題發展的路向，從而建立關係。但怎樣才可以帶起有意義的話題來找到共同點呢？以下會就工作、娛樂、飲食、旅行及生活等幾方面，列出相關的問題，打工仔可以袋定幾題以備不時之需。

由工作上延伸的話題

1.如果你不來這裡工作的話，你會做甚麼？ 2.你怎樣成為﹙現在的職位﹚的？ 3.目前的工作，令你最不習慣的地方是甚麼？ 4.老闆曾經要求過你做最過份的事是甚麼？ 5.你寧願4天工作制，每天10小時工作；還是5天工作制，每天8小時工作？ 6.如果不考慮能否實行的問題，你想做甚麼工作？ 7.你的第一份工作是甚麼？你喜歡這份工作嗎？為甚麼會辭職？ 8.在工作上，你曾聽過最好的建議是甚麼？可以與我分享嗎？

不太熟的同事，可以由工作話題開始延伸。﹙GettyImages/VCG﹚

關於娛樂的話題

9.你最近有沒有看書或電影？有甚麼推介？ 10.手機上有沒有你覺得缺一不可的應用程式？ 11.如果你只能在餘生中看某一特定類型的電影，你會選擇甚麼類型？ 12.有沒有甚麼書或電影是大家都覺得好看，但你覺得不好看的？ 13.上一套讓你哭的電影是哪齣？大笑出聲的又是哪齣？ 14.最近Netflix 熱播哪套劇？你有追看嗎？ 15.誰是你在Instagram最喜歡關注的人？

電影話題最容易了解一個人的喜好。﹙GettyImages/VCG﹚

吃喝玩樂情報

16.你食過最難食的食物是甚麼？ 17.有甚麼食物你絕對不會吃的？為甚麼？ 18.想帶輕便的午餐，除了三文治外，你有甚麼推介？ 19.附近有甚麼餐廳推介？ 20.你的家人有沒有秘製或家傳食譜的？最拿手是製作甚麼菜式？ 21.有沒有甚麼好餐廳是你很推介又很少人知道的？ 22.有甚麼食物一起吃會中毒的？例如蟹和柑橘。 23.你對吃素有甚麼看法？

每天都需要進食，以食物展開話題比較易入手。﹙GettyImages/VCG﹚

旅行趣聞分享

24.如果你可以免費去旅行，你會挑選甚麼地方？ 25.有沒有試過road trip﹙公路旅行﹚？會想試試嗎？ 26.你上一次旅行去甚麼地方？有甚麼推介的地點？ 27.你喜歡觀光旅行還是陽光海灘式的渡假旅行？ 28.你下個旅行會去哪？ 29.你想去哪個地方工作假期？ 30.你週末時做了甚麼？ 31.香港有甚麼假日可去的有趣地方？

大部分香港人都對旅行話題很感興趣。﹙GettyImages/VCG﹚

生活話題

32.你覺得上一份工作與現在的有甚麼不同？你自己的心態有沒有轉變？ 33.你希望自己會有甚麼進步？ 34.你有沒有甚麼特別的習慣或興趣？ 35.你工餘時喜歡做甚麼？有沒有上興趣班或進修班？ 36.生活至今，遇到最大的難題是甚麼？ 37.對你人生觀影響力最大的人是誰？為甚麼？ 38.你對現時的生活感到滿意嗎？ 39.你在做的事，是自己喜歡的事嗎？

較熟稔的同事，可以嘗試討論生活的話題。﹙GettyImages/VCG﹚

可能你覺得以上的問題，隨口說說都會想到，但有些人就是交際技巧比較弱，常常想不到帶動話題的機會。以上的問題都可以輕輕為你與同事間打開話題匣子，因為是你比較有興趣的話題，之後發展下去的交談都應該會順利。

4天復活節假期完結後，最直接的當然是問問：「你在假期時做了甚麼？」

﹙資料來源：Forbes﹚

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