【職場技巧】玩衫鈕、搣眉等於示好？　解讀客戶身體語言背後含義

打工仔常常都要見客，怎樣才可以從客人身上解讀得更多訊息，然後有相應對策？因為有時語言未必能表達對方內心的真正想法，這時一些習慣性的身體語言總會不自覺地出賣了本人。仔細觀察這些姿體語言，可以助你知道對方正在擔憂或考慮甚麼，然後以不同的方法去攻破，而成功做成一宗生意。

打工人有很多與人接觸的機會，學多點觀察技巧，對理解對方很有幫助。﹙GettyImages/VCG﹚

提到身體語言，就如交叉雙臂是一種天生的防禦姿勢，表示我們感到壓力、焦慮、不安或沮喪。但如果開會時，看到對方很專心，對話題感到興趣，但不停玩衫鈕，這代表甚麼？明明整個氣氛都是將近成功的節奏，最後卻換來一句：「謝謝你的解說，我們還是再作考慮。」問題出了在哪？解讀身體語言時，還要考慮現實中的影響因素。

影響客戶對計劃書採用與否的最大因素，一定是預算資金。故可以加上此作為解讀條件，然後再制定有成效的攻略客戶方案。

以下會以4個常見的身體動作解讀，以後大家不妨多作思考，變得更敏銳。

1.玩衫鈕

解開、扣上、解開、扣上，這是不停重複的動作。通常表示對方緊張，因擔憂和焦慮令他做出無意義又重複的動作。

理想解讀：

客人因你而感到緊張，因為他們對你的作品或計劃感到滿意，你正處於上風。他們沒有你不行，很想與你合作，你會因努力而獲得回報。

現實解讀：

客戶喜歡你的計劃及作品，但同時，他們只有緊絀有限的預算。美感和質素並不是客戶公司的第一考慮因素，他們很想與你合作，但他們知道公司負擔不來，腦海正盤算着聘用較廉價的合作夥伴。所以，若你不想降低收費來屈就，那就可以收拾行裝了。

客戶喜歡你的計劃及作品，但同時，他們只有緊絀有限的預算。﹙GettyImages/VCG﹚

2.摵眉

根據身體語言學專家Patty Wood的着作Success Signals: A Guide to Reading Body Language中提到，當人們喜歡他們所看到的內容時，他們會睜開眼睛。這是一種潛意識表示他們希望看到更多相關的資訊。

理想解讀：

客人看到你的初稿，他們揚起了眉毛，精神為之一振。他們眼前一亮，因為他們喜歡你的作品，非常欣賞你！可以準備慶祝了。

現實解讀：

客戶揚起眉毛是在考慮你還有甚麼其他作品，若他們真的付錢合作，你的作品值不值得？他們只想看看你的價目表和收費，揚起眉毛後，只簡單地看了看你的作品，這時你應該知道你不會得到這個合作機會，因為他們根本不肯花錢。

3.按壓手指

手掌對手掌，指頭向指頭按壓，形成尖塔的形狀，身體向前傾，這是一個典型有信心的標誌，同時表示很認同你所說的內容。

理想解讀：

客戶很有信心，你就是他們最好的選擇！

現實解讀：

客戶很有信心，你就是他們最好的選擇，但他們更有信心肯定的是，他們沒有能力僱用你。他們對你所表達的內容很感興趣，正有考慮用更平的人選來向這個方向發展。

這個動力很熟悉吧？按圖了解：

Benedict Cumberbatch飾演的褔爾摩斯。﹙劇集《Sherlock》劇照﹚

4.腳的方向指向你

想看穿一個人的意圖，腳應該是最直接的指標。因為大家平時只集中在臉部的管理，常常忘了操縱自己的腳，其實我們的腳常常都不經意地指向我們內心想去的地方。

理想解讀：

在你簡述計劃的過程中，客戶的腳全都指向你的方向，這表示他們很滿意你的報告內容，很想以你的計劃發展。

現實解讀：

他們的腳指向你，但慢慢他們的腳趾其實正指向門口，這代表客戶不想留在這房間。他們或許覺得你的努力仍不夠，總之他們不太滿意，這次可能合作不來了。

試試留意不同的的腳，指向甚麼方向：﹙按圖了解﹚

除了腳的指向，觀眾還關心她有沒有打底。﹙電影《本能》劇照﹚

當然，不能以偏概全，這些解讀未能適用於每一個情況，但至少讓你知道，與一個人的對話中，不單要留言對方的言辭、用字及語氣，還要留意他們的身體語言。這些跟從下意識而出現的姿體動作，往往來得比較真實直接，定能令你的溝通和觀察技巧上得到進步。

﹙資料參考：The Muse﹚

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O