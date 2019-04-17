【升職攻略】只懂附和難獲上司賞識　袋穩5句說話爭取工作表現！

在職涯的每個階段，打工仔都希望上司有能力給予指引，讓自己成長、進步。然而，上司並不會懂得天下間的一切，很多時間反是需要下屬的回饋才了解目前狀況，因此醒目的打工仔不應只懂當個凡事說「可以」的人，而是要把握機會將對話由單向的指令變成有互動的討論。 以下五句說話，適當運用的話，應能令上司更信任你，在職場上更你分享更多。

要上位就要識做做講！﹙GettyImages/VCG﹚

上司並不是萬能，尤其是有些經驗不多的年輕上司，可能很需要員工與他們分享實戰經歷才能給予指引，但礙於面子問題或其他原因，他們未必願意每次都主動開口發問。

既然大家同屬一組，無謂迫對方埋牆，況且這不是一個爭取表現的機會嗎？打工仔如學懂以下5句，上司內心應很期待跟你溝通，甚至成為你加分的機會。

爭取良好印象的5句說話（按圖了解）：

1. 「交給我吧！」

1.【交給我吧！】成功的上司應懂得安排每個項目的優先次序，也懂得適時放手讓下屬幫忙，只是礙於未做好下放權力的準備才不開口。如跟他說一句「把這項工作交給我吧」，讓他知道你有信心勝任，這定能讓他安心。

3.

當然，人們認為在職場上保持低調、甚麼都不說、「少做少錯」便最安全。這種工作態度也不是全錯，但如你的上司是對工作有着要求，或是你自己有意爭取更多發揮的機會，相信以上五句一定能幫到你。

﹙資料參考：The Muse﹚

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