【復仇者聯盟】員工長曝於劇透風險？　公司推福利：包場請睇戲

《Avengers: Endgame》（復仇者聯盟4：終局之戰）一票難求，未曾觀賞的打工仔更要做足措施防止劇透。但對於從事經營社交媒體工作的打工仔來說，「防劇透」簡單是不可能的任務。有見及此，一間本地Marketing公司便先下手為強，於《復》上映首天包場請同事睇戲，讓他們過足戲癮之餘又不用受劇透之苦。

本地Marketing公司CMRS Group昨日包場請同事觀賞《復仇者聯盟4：終局之戰》，皆因要保護同事們免於劇透？（CMRS Facebook / 圖片經編輯處理）

本地Marketing公司CMRS Group昨日（4月24日），即電影《復仇者聯盟4：終局之戰》上映第一日時包場請同事入場睇戲，並解釋指這是要保護同事們免被劇透。該公司於Facebook頁面發帖幽默表示：「公司手足們做嘢要打開Facebook / IG / WeChat全日，長期曝露於 #EndGame 劇透風險，所以老細們商議後決定：喺開畫嘅今日朝早Office Hour，我哋包場睇咗先。」

該帖文又強調，這次活動並非福利，「唔係放閃」，而是「危機應變措施」。因為同事們都是「要留守各個平台謹守各個小編職務，才迫不得已咁做」，所以網友們「不要去羨慕不要去妒忌」。

公司包場請同事睇戲原因：

該公司帖文強調，這次活動並非福利，「唔係放閃」，而是「危機應變措施」。此舉獲得大批網友讚賞。（Facebook@CMRS Group）

該公司此舉獲得大批網友讚賞，紛紛稱讚這位老闆是「好老闆」，又戲問「仲請唔請人」。

全城撲飛入場熱潮（按圖了解）：

《復仇者聯盟4:終局之戰》今日上映，有戲院直擊清晨6點場全院滿座的情況，引來網民留言笑稱「返工都無咁早」。（fb專頁「UA Cinemas」圖片）

享獲半天假 零食、早餐全包

就此，記者便致電該公司作了解，而一名不具名的員工在電話度分享指，雖然公司的Facebook帖文笑言這次「請睇戲」不是任何福利，但實際上員工仍視它為一次員工福利活動。「公司一個月前已經開始籌備，老闆一向都重視team building活動，碰巧這電影上映，又免得同事特地請假，於是便決定包場請睇戲了。」參加同事們當天早上放假！」

他指，公司現時有100多名員工，共40多位同事報名並經抽籤獲選中，而他們看的是早場，零食、早餐費用全由公司負責，整個活動花費約一至兩萬元。「同事們都很多謝老闆，又開心多了半天假。」他亦表示，「同事們以往很少有機會一起看電影，這次team building都很開心。」

他續透露，今次是公司第一次舉辦這類型的team building活動，老闆也會考慮把它恆常化。此外，該公司也有打羽毛𡌋、內部音樂會和義賣等team building活動。

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