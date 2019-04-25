【出軌故事】假扮返工實去偷食　小薯遭揭破後自取惡果…

早前藝人黃心穎與許志安各背着另一半馬國明及鄭秀文偷食（出軌）的事件，掀起一陣大風波。輿論除對當事人大肆評擊外，也讓不少人對感情關係有着另一種體會。

當藝人的，私生活犯錯就要跟公眾道歉，那麼一個普通的職場小薯在犯上同樣過錯時，下場又是如何？（資料圖片）

對於工作繁忙，每天都要OT的打工一族來說，「安心偷食」可能只是一個遙不可及的幻想，因為工作早已佔據了生活絕大部分的時間，行蹤很容易被另一半掌握在手中。既然沒有時間，偷食哪裏能夠安心呢？倉倉卒卒的偷食雖然刺激，但敗露的機會更高。

若要人不知，除非己莫為，今次半宅職薯想和大家分享一個偷食失敗故事，警惕小薯們偷食不單可能導致家庭破裂，更可能要在事業上付上代價。

狼來了的結果

話說有一位職場小薯A，由於日常的工作日子和時間不定，所以他便利用上班時間不定這個優勢，實行「放『假』假」，即是明明那天請了假，卻仍告訴老婆要返工，實質上是約會情婦，安心偷食。

終有一天，這位小薯A的偷食行為被他的老婆撞破。雖然婚姻最終能夠挽救，但是老婆由於無法知道小薯A的真正返工時間，從此以後，她便實行24小時貼身追蹤：每當小薯A聲稱上班之後，他都會致電小薯A的辦公室電話去確認他沒有「放『假』假」，如果小薯A剛好不在座位，他的老婆便會打到公司總機問過究竟。

為了一時刺激，卻賠上了老婆的信任及在公司的前途，這是小薯A在享受激情時未曾想過的吧！（VCG）

同事們也加一腳…

有趣的地方來了，雖然小薯A已經沒再偷食並和之前的情婦一刀兩斷，但他身邊的同事依然看不過眼他曾經偷食的行為，所以每當小薯A的老婆打電話到總機時，他的同事都會胡亂的說：「佢今日其實放假喎」、「佢今日攞咗半日假早走話要去嫖喎！」每次這樣說之後，大家便會聽到小薯A的手電響起，然後小薯A得拼盡九牛二虎之力對着電話中的老婆不斷解釋，又要用公司電話打回給老婆，證明自己身處公司而不是在外面偷食。每次見到這樣的情景，其他同事總會笑不攏嘴， 心想：「你都有今日！」

後來這樣玩的同事愈來愈多，小薯A的老婆更強迫他交出主管枱頭的電話號碼，直接打給小薯A的主管查詢。可想而知的是，日理萬機的主管經常被這些小事煩擾着，即使小薯A以往偷食的歷史與工作無關，但主管對小薯A的觀感也難免變壞，在公司已經前程似「咁」（以後都淨係可以好似𠵱家咁樣做一個小薯嘅「咁」）！

半宅職薯

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