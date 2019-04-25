【我要準時下班】加班200小時　動畫公司員工過勞暈倒只獲一天假

日本職場向來存在嚴重的過勞死現象。這邊廂強調Work Life Balance的日劇《我要準時收工》引起廣泛關注，另一邊卻又爆出過勞問題。日本知名動畫製作公司Madhouse員工指控公司加班問題嚴重，員工必須一個月內加班393小時，導致他當街暈倒。此外，他還投訴公司拖欠加班費用。

日本著名動畫公司Madhouse。（網上圖片）

根據日本媒體《週刊文春》報導，該員工擔當動畫製作職位，負責電視製作的流程安排、人員協調和素材管理等工作。最近礙於製作延滯，動畫團隊必須日日OT趕工，甚至達到每月工作393小時的誇張地步。換言之，員工們每月都加班超過200小時，大大超過了日本法律規定的加班時間最多80至100小時的「過勞死基準線」，令Madhouse完全可以列入黑企業名單。

該名員工表示：「原本三個月的工作量被要求一個月內完成。除了回家洗澡，連續數日就在公司短暫休息，直到有天早上七點下班回家，終於熬不住了，因為空腹、疲勞加上睡眠不足，無意識暈倒在地，幸好路過的警察將我送醫。」

日本著名動畫公司Madhouse。（網上圖片）

之後，該名員工吊完鹽水後回家休息，為了趕製作死線，Madhouse得知情況後讓他休息一日就要求他繼績上班。但更令人氣憤的是，公司原來有一條「潛規則」：員工每月OT補貼的上限為50小時，超過就不再給予OT補水，但這點並未告知員工們。因此，該名員工已向當地勞動基準監督署申訴，要求公司支付拖欠的300萬日元加班費，改善OT嚴重的狀況，同時管理層需就權力壓迫的問題道歉，並加入了黑企業聯盟。

本月5日，勞動基準監督署在twitter發帖稱已經向Madhouse提出了交涉申請。後者則回應已得到署方有關過勞和加班費問題的指導，將會遵從處理。

Madhouse是日本著名動畫公司，成立於1972年，作品包括《魔法少女小圓》、《NANA》、《一拳超人》、《百變小櫻》、《死亡筆記》等經典動畫。高水準的畫面享譽國內外。

Madhouse動畫作品《一拳超人》（網上圖片）

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