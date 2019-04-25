【復仇者聯盟】提早落車、多飲水　10招幫你睇完午夜場後提神！

萬眾期待的電影《復仇者聯盟 4：終局之戰》（Avengers: Endgame）昨日（4月24日）終於上映，不少打工仔都在下班後趕到戲院朝聖。電影全長三小時，買不到戲飛被迫看午夜場的話，回家後睡眠時間分分鐘只剩三小時。想在工作時間保持精力充沛，除了飲咖啡外，亦有其他方法。

不少打工仔捱眼訓看午夜場Avengers，第二日上班時精神萎靡，工作效率下降。（網上圖片）

據電影預售網站顯示，《復仇者聯盟 4：終局之戰》首映日全港戲院共上618 場（只計算2D版），有戲院甚至特別加推的早上6時場次亦全院爆滿，可見港人對Avengers的愛。不少忠實粉絲為及早觀賞電影，寧願「捱眼瞓」也要看午夜場，不過，要小心第二天上班沒有精神。

10個有助提神的貼士：（按圖了解）

1. 【早一個站下車】 在工作前呼吸新鮮空氣及移動身體可以幫助你保持清醒。你可以提早一個站下車，再步行回公司，身體的律動能夠增加體溫，以及刺激人體重要部位如腦部、心臟及肌肉。（GettyImages/VCG）

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（資料來源：healthline）

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