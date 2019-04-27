【職場熱話】轉職任行政　公司不許講粗口　網民：同毒啞咗冇分別

職場上常遇到不公的事、蠢同事或賤上司，儲了一肚子氣，如果可以說幾句粗口以宣洩一下負面情緒，整個人都頓時舒緩了很多；又或是同事間喜歡以粗口講笑話，會有怡情作用，令工作氣氛輕鬆一點。然而，有網民指轉了新公司行政部門後，同事比較嚴肅，更不可以講粗口，實在是憋上加憋。講粗口看似沒教養，但其實講粗口大有好處！

好想講粗口，但同事太嚴肅，似乎不是適合開玩笑的類型。﹙GettyImages/VCG﹚

有網民在facebook專頁「奴工處」上投稿，表示以前從事市場營銷行業時，同事們都很玩得，工作氣氛愉快，但他最近轉工了，在新公司處理行政事宜，同事們較悶之餘，他覺得最不習慣的是不可以說粗口，並覺得在公司不能說粗口，感覺「谷住谷住好慘」。

有網民對投稿者表示同情，更指：「公司唔比講粗口同毒啞我冇分別」、「即刻好似成個人啞咗咁」、「如果係我...即係唔俾我講野，以後同我講野用手語應你啦」，似乎粗口對某些網民而言已成了呼吸般自然的存在。

按圖了解原文及眾網民留言：

投稿者原文。﹙facebook專頁奴工處截圖﹚

+ 9 + 8 + 7

粗口非絕對的壞

說真的，說粗口都要經過思考和組合，例如清楚粗口「五大將軍」的意思、然後放在句子中作名詞還是動詞、怎樣組合才順暢兼字字鏗鏘，這都是很有學問和需要經驗累積的。說粗口可以訓練一個人的思維，更可以提升忍痛力令人冷靜，以下列出的6大項講粗口的好處，都是經過研究統計得出的結果！

1.講粗口是有效率的溝通方式

研究指說粗口有助增加對話的效率和說服力。不僅如此，BBC的報導曾指，這除了表達句子的意思外，還明確表達了你的情緒、你對這件事的看法和態度，如憤怒，厭惡或痛苦，有時亦不必訴諸身體暴力便有威嚇作用。

2.顯示你的真性情

一項調查指常說粗口者，說謊的機會較少，誠信度也較高。研究人員測試了參與實驗者平日使用藉口及說謊的次數，這一系列評估顯示說粗口多少與說謊次數明顯成反比。說粗口某程度上是揭示了自己最真實的一面予人看，沒甚麼保留和隱瞞，也就不用說謊去維持形象。

3.提升忍痛能力

2011年一項外國研究發現講粗口可以增加你抵抗疼痛的能力。Time報導指研究人員表示講粗口可以激活身體緩解疼痛的化學物質，這些化學物質會如嗎啡等藥物有類似的舒緩作用。

顯示真性情是打破同事間隔膜的好方法。﹙GettyImages/VCG﹚

4.有智慧

如果你能說出一口流利鏗鏘的粗口，你確是一個醒目的人。研究表示，流利使用粗口用字的人，都比知道的詞彙量都比一般人多，這亦指他們的智商有機會比較高。

5.令人運動的表現更好

New York Times的報導指，說粗口會令身體內的鐵增加，其中2017年有一項研究指說粗口對運動的表現有影響。研究人員要求兩組參與實驗者一邊踩單車和進行手握運動期間，一組說正常的詞語，一組則不停說粗口，結果說粗口一組在各方面的表現都較為好。

6.令你冷靜

英國牛津大學的精神病學家Neel Burton指話粗口對身體的健康有益處，可以促進血液循環、內啡肽升高、平靜及受控，令整體的幸褔感提升。

2017年有一項研究指說粗口對運動的表現有好的影響。﹙GettyImages/VCG﹚

雖說粗口有說粗口的益處，但謹記粗口作為怡情方法為佳，真的罵戰的話就真的會有損自己的形象及觸發多方的激動情緒，令事情一發不可收拾。說粗口的人都是聰明人，你會懂得分寸的。

﹙資料參考：奴工處、huffpost﹚

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O