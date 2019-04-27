【公務員】海關招聘見習督察　月薪39k　即睇體能、各項測試要求

去年12月，海關督察級及關員級的入職課程成功納入「資歷名冊」，至日前就展開新一輪海關督察招聘活動， 是次見習海關督察將設有90個空缺。月薪起薪39k起，頂薪高達每月70K，但入職要求嚴格，過程繁複，申請人需要過五關、斬六將。

是次海關將招聘約90名見習海關督察。（資料圖片）

工作內容

海關督察一職需要負責領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務；以及監督轄下人員所執行的工作。

另外，海關督察受《香港海關條例》所規定的紀律約束，並須穿著制服、佩帶槍械、不定時工作及於接獲有關要求時，在香港以外地區工作。

入職要求

每個紀律部隊職位招聘往往都是入職要求嚴格，過程繁複，此職位也不例外。想申請海關督察的人必須通過體能及視力測驗，並能操流利粵語和英語。

此外，隨著申請人的學歷不同，入職起薪點也不同，具體如下：

海關督察的申請人必須持有大學學位，及於CRE中、英文卷一級成績，入職月薪為43,845元； 如持有大學學位、副學士學位、高級文憑或文憑任何一項資格，又於DSE或CE中、英文科考獲第2級或以上，入職月薪為41,560元； 如在DSE五科考獲第3級或以上，又或AL兩科高級程度科目考獲E級或以上及CE另外三科考獲第3級／C級或以上成績，入職月薪為39,310元。

獲取錄的投考者，最快於明年第二季在香港海關學院接受24星期的留宿訓練。（政府新聞署圖片）

遴選程序

上述提及做得海關督察，就要「過五關，斬六將」，遴選程序包括筆試(第I部分)、小組討論、領導才能測試、體能測驗、筆試(第II部分)及遴選面試。通過遴選程序一個階段的申請人或會獲邀參加下一個階段的遴選程序。

根據海關網頁，筆試(第I部分)包括三張試卷：英國語文、中國語文、能力傾向測試。每張試卷設30題選擇題，考生須於30分鐘內完成。合格的考生會被安排於另一日參加小組討論。

小組討論環節中，考生將以小組形式分別用廣東話及英語討論各一條時事題目。每人會有1分鐘時間就每條題目表達自己的觀點，然後大家自由討論。每條題目會討論25分鐘。考生合格後才可參與於另一日舉行的領導才能測試。

領導才能測試中，考生須於15分鐘內，帶領三至四位組員去完成一項任務。整個過程以廣東話進行。合格後才會參與同日舉行的體能測驗。

成功通過遴選程序並獲取錄的投考者，將會在海關訓練學校接受入職訓練，包括步操和槍械、領導才能、訓練。體能、運動攀爬、游繩等。圖示學員進行游繩訓練。（政府新聞署圖片）

體能測驗

體能測驗有4個項目：立定跳遠、穿梯、靜態肌力測試及800米跑。考生必須於每個測驗項目中最少獲得一分及於四個測驗項目中合共獲得十二分或以上才算體能合格。通過體能測驗的考生將獲邀於另一日參加筆試（第II部分）。海關網頁列出四個項目的計分方法及準備提示，具體如下：

立定跳遠的計分方法。（海關網頁截圖）

+ 10 + 9 + 8

筆試（第II部分）包括兩條以短文形式作答的題目，以評核考生的中英文運用能力及解決難題和決策能力。每題限於1小時內完成。同日，申請人還要參加一項《基本法》知識測試。通過的考生將獲邀於另一日參加遴選面試。

成功獲取錄者將按公務員合約受聘，人工起薪點39,310元，頂薪點為70,970元。附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

此職位的截止申請日期是5月7日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

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