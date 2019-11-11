【生涯規劃】畢業都未諗到「理想職業」　如何找自己喜愛的工作？

當我們還是孩子的時候，大人們總會問：“你長大了之後想做什麼呀？”那時你可以很輕易地幻想自己的將來。 我要成為宇航員...我要當醫生...我要成為百萬富翁！那時的我們以為世界都是我們的。但在成年後我們捫心自問這一問題時，我們會更加實際：「在這一生中我究竟應該做點什麼？」

我們中的大部分人，不是受父母強迫選擇了不喜愛的職業生涯，就是被這控制狂般的社會，以及我們自己的恐懼引入了歧途。（《JOKER小丑》劇照）

我們中的大部分人，不是受父母強迫選擇了不喜愛的職業生涯，就是被這控制狂般的社會，以及我們自己的恐懼引入了歧途。通常來講，職業生涯建議有弊無利。這些建議讓人們感到痛苦和難受。

如果你對於人生毫無頭緒，這篇文章將能夠幫助你。尋找你最喜愛的工作確實十分困難，不過你可以看看這裡的建議，將有助於你找到工作的快樂。

找到你最擅長的事

首先，你需要找到你最擅長的才能——一些你自己和其他人都知道你能夠勝任的事。通常這樣的事情不是單靠我們自己就能確定的。一般來講，這種時候我們會尋求可信任的朋友、同事或者領導的幫助。在確認了自己擅長的事後，你就離夢想中的工作更近一步了。

你可以先從小事做起，進一步的學習呀，實習呀，或者是夜校和周末工作均可——只要是能幫助你強化技能的都是好的。在這一過程中，不僅僅是你的技能會得到認可，你也將會在競爭夢想工作時比其他應試人有更多的經驗，也就更有資格獲得這份工作。

首先，你需要找到你最擅長的才能——一些你自己和其他人都知道你能夠勝任的事。（《無法成為野獸的我們》劇照）

找到你所熱愛的

我知道有許多人都不了解自己到底喜歡什麼。熱愛與興趣是一樣的嗎？專業人生導師與作家，Kerry Brown提出了以下觀點：“發現熱愛的第一步就是探索自己的興趣”。 實際上，熱愛就是興趣再多一分熱情。當真正熱愛某個事物時，你就會隨時想著去提高。這意味著你將會花費大量的時間來實踐——即使是還有其他事需要完成。 一份你熱愛的工作，會讓你將其置於所有其它事物之前。至少，你知道即使是沒有任何回報，這也會給你帶來樂趣。

當真正熱愛某個事物時，你就會隨時想著去提高。這意味著你將會花費大量的時間來實踐——即使是還有其他事需要完成。（《JOKER小丑》劇照）

回望自己走過的路

如果你仍然無法確定自己想做什麼的話，你可以回想一下自己的過去。在回憶中找找在你年輕時想從事的事業是什麼？在你13歲的時候花費了最多時間的事是什麼？你能從什麼活動中獲得最大的滿足感？是不是有什麼活動你雖然很喜歡，但你卻不得不終止的？ 通過分析過去的經歷，你將能夠充分意識到自己的好惡。如果你覺得困難的話，可以多回想一下過去喜愛的活動，以及從事這些活動所需要的技能——比如是否需要解決問題的能力？好了，這下你就能開始尋找需要這一技能的工作了。

最後

雖然找到你最喜愛的工作能帶給你別樣的快樂，但我們也應該明白，在人的一生中也可以喜歡好幾個不同的工作！我們是在不斷成長的，對於世界的看法也是隨之變化的。我們中的大部分人不會因為連續20多年從事同一份工作而感到快樂——這很常見。 關鍵在於：如果你的興趣變了，你當然也能換份工作。人生的前進一刻不停，全新的篇章時時都有。所以人們應該放輕鬆一點，沒必要強迫自己一條路走到黑。最終，你最喜愛的工作肯定是那一份能給你帶來滿足感、成長與快樂的工作。

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