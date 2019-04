【散水餅推介】精緻啱打卡、一口懷舊小食　精選5間本地IG蛋糕店

買過散水餅的話都知道這是一門學問。辭職不代表永別,香港這麼小,你的行業更小,難保你和同事將來不會在職場上重逢。為了好來好去,散水餅這一環並不能馬虎!明白大家貴人事忙,所以這次和大家推薦幾間本地IG網店,希望你能買到相對划算又特別的餅!

byj.hk:打卡一流

現在流行雲石面,但水墨畫蛋糕你又有冇見過?byj.hk主打水墨畫鏡面蛋糕、裱花蛋糕等。店主Jay在Instgram上形容自己是「藝術烘焙師」,因為在她眼中,蛋糕不只是食物,也是藝術品。店內的蛋糕沒有固定款式,當你訂購蛋糕時,店主會根據你的需要設計蛋糕,並隨蛋糕附贈的新詩一首,啱晒一眾文青!

店主持有KCDA韓國豆蓉裱花蛋糕導師資歷,也在第二屆《我是甜chef》甜品創作比賽中獲得全場總冠軍及最受歡迎甜品獎項。所以味道和賣相都有一定的保證!

【相機食先】靚到唔捨得食! 有外表也有內涵的人氣手製蛋糕網店

+ 29 + 28 + 27

another story by another baker:少女心爆發

誰想到建築學和烘培可以聯上關係? another_story_by_another_baker 由一個建築系的學生經營,店主將學科的創意和知識帶到烘培的領域,製作出好味又新奇的甜品。小店以macaron起家,將本身小巧可愛、色彩繽紛的macaron帶到另外一個層次,他們的macaron有雲石面、流心等等。店主更不時研發新口味,例如紅豆冰、oreo奶蓋、士多啤梨芝士蛋糕等等。大時大節也會推出應節口味,好似農曆新年的煎堆、年糕芋泥,聖誕節的流心百利朱古力、薑餅人等,保證你每次都有驚喜!

店主如此富有創意,當然不止賣macaron啦!小店之前開始售賣流行的髒髒包,最近更推出新一代macaron——FATCARON。新品其實是胖胖的macaron,因為size變大,所以店主有更多空間去融合各種口味和質感。

+ 11 + 10 + 9

crazypie.hk:多層次口感手工撻

feifei.crazypie主打手工撻,每月推出不同新款式。由經典的Tiramisu撻、法式檸檬撻、Earl Grey 伯爵茶撻等,到具本地特色的阿華田吉士麻糬撻、粒粒芋泥豆乳撻等一應俱全,適合不同口味的同事!

一般跟團訂購手工撻的話,大家需要到各大地鐵站交收。但如果大量訂購散水餅、派對甜品等,這間網店提供到會服務!

平時買到的撻可能都只有兩層:面頭裝飾和撻餡。但話名「crazypie」,出品當然不會這麼簡單!他們的撻不但通常有數層,更有時會有流心餡!店主設計新口味時毫不馬虎。例如之前秋天,店主就特意設計應節的栗子流心芝士撻。特別之處是撻中間有一層海綿蛋糕,用以吸取味道、增加口感。另外栗子流心也充滿店主的心意,她可以研究出流心只有緩緩流下的效果,讓大家不會吃得太狼狽。由於crazypie.hk每月推出不同新款式,所以最好到她的IG睇最新款啊!

+ 19 + 18 + 17

MsDonutt:零罪惡感甜食

邊個唔鍾意色彩繽紛嘅冬甩🍩?但坊間的donut不少都用油炸,而且份量頗多,女同事未必吃得下。MsDonutt主打健康迷你donut,一次幫你解決上述兩個問題!他們的donut都使用焗爐焗製,配料低糖,最適合愛美的同事!而且他們沒有加防腐劑,所以donut在室溫下2日內就要吃完囉!

沒有油炸的donut,口感鬆軟,蛋味香濃,再配上脆皮朱古力、抹茶粉等,滿足想食甜又怕肥的各位!

+ 16 + 15 + 14

kabeisau 卡比唔識瘦:一口懷舊小食

談到散水餅,不少人下意識想到蛋糕、曲奇等西式點心。想特別點,可以買本地小食!卡比唔識瘦專門賣手工懷舊小食。這間小店主張健康飲食,不用擔心他們的產品會太甜!所有小食都可以一啖食晒,例如一口缽仔糕、一口酥餅等等。

別以為本地小食一定無聊!以砵仔糕為例,除了傳統的桂花、黃糖紅豆、白糖紅豆外,也有紫薯、抹茶紅豆、朱古力等等,為傳統小食帶來一絲新意。偏好甜食的話,可以考慮試試他們的Oreo糖,有抹茶、朱古力、阿華田味!

+ 14 + 13 + 12

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】