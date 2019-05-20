【面試教室】當心見工第一關即出局　掌握4大Phone Interview心法

少人求職的時候都會海量send CV，很多時已經不太記得選了哪些公司。誰不知突然一個HR電話打來，要求和你做個初步的電話面試，霎時間沒甚麼準備、對這間公司又無頭緒，份工隨時「凍過水」？嗱，其實不是毫無辦法，只要做足準備，自然能夠應付自如。 以下是四個電話面試的必勝法︰

做電話面試的時候，盡量避免在地鐵站或者人流太多的地方。（《未生》劇照）

環境唔好太嘈

做電話面試的時候，盡量避免在地鐵站或者人流太多的地方，若然對方聽不清你說甚麼，只會是不停問完再問、重覆再重覆，整個流程不順暢，留下的印象始終不太好。可以的話，找一處較為安靜的地方，或是cafe坐下接電話，突顯出你對面試的尊重。萬一真的一時行不開、環境太差，亦不要硬上戰場，可嘗試向對方說明現況，並禮貌提出要求，例如十分鐘後再打電話，相信對方亦會諒解。另外，你亦要保證找的地方信號良好，方便接電。

對申請職位 / 公司唔好一無所知

明嘅，有時候投了幾百封CV，真是不知道自己申請了甚麼公司和職位。話雖如此，做電話面試之前無論如何都要做功課，起碼先弄清楚公司做甚麼、你份工的職責。但萬一不好彩，你真的不記得，都千萬不要問「我申請的職位是什麼」之類的問題。當HR打來向你約時間，你應該要求對方用電郵確認面試的資料，而透過電郵就自然可以找到公司的資料。雖然香港HR打來的時候多數都會提及公司和職位，但聰明一點的，都應該會send CV後記低自己申請了甚麼職位、公司名和日期。

聰明一點的，都應該會send CV後記低自己申請了甚麼職位、公司名和日期。（GettyImages）

自我推銷

自我介紹是面試中的第一關，亦建構了後面過程的面試方向，對方會從中找他感興趣的內容延伸問下去，可以說自我介紹是幾乎定調了整個面試。因此，在回答中要用公司的角度講述自己的相關技能和經驗。例如你應徵的職位需要你設計圖片，而你又有相關經驗，就必定要着重強調這一點。就算是無任何經驗的新人，亦可以提下學校社團或是實驗經驗。在自介的過程中，重點是說服對方你符合職位所需，不需要過於謙虛，適當吹噓一下亦是應該。

不需要過於謙虛，適當吹噓一下亦是應該。（《檢察狂人》劇照）

弱點變優點

HR必問的問題之一：你的弱點是什麼？ 話雖如此，但千萬不要犯傻，其實他不是真的想知你有甚麼缺點，反而是想看你的自我反省能力和求進心。舉個例子，當你的資歷與申請職位不符合、或是欠缺某一方面的經驗的時候，第一件事就是不要講說謊，如果你返工甚麼都不懂、被人揭穿，相信你份工都好快玩完。你不妨坦誠告知對方，你的經驗可能不足，但強調自己十分有誠意去改進這個問題，例如你將會付出怎樣的努力、有哪方面的計劃（例如進修之類）去彌補不足。這樣做的目的，在於你把自己的不足，轉眼間變成了一個優點（謙遜、求進）呈現在他面前。

總而言之，公司無非是想利用電話訪問做一些簡單的溝通，來篩選人省略之後正式面試的時間。對求職者而言，phone interview則是見工的第一關，亦是留給對方的第一印象，做得不好，難免提早出局，所以真是不可少看，最重要是勤力做好準備。

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