【初創請人】易有滿足感　大學生：15k都做，好過喺大公司做齒輪

現今世代的年輕人找工作時，人工未必是首要條件，反而有挑戰性和能令自己增值的工作更有吸引力。標榜成長迅速、氣氛自由的初創公司，自然成為大學畢業生的選擇之一。 Hong Kong Startups Career Day今日（3日）假香港城市大學舉辦，請來三間初創公司及幾位企業家分享公司文化及大學生求職之道，亦有初創公司同場舉辦招聘活動。

Hong Kong Startups Career Day今日假香港城市大學舉辦，共有三間初創公司設招聘攤位，希望吸引有興趣的大學準畢業生。（黃寶瑩攝）

二次元遊戲平台QooApp融合玩家社群、媒體資訊、遊戲商店於一身，現時服務全球3,000萬動漫遊戲玩家，提供中、英、韓、日等多語言服務。團隊總部位於香港，並在台北、深圳、東京、首爾設有分支機構。

QooApp員工Heidi表示，公司有意聘請軟件開發員、市場推廣員、社區運營主管及人力資源主管等職位，大學畢業生的起薪點約一萬四千元或以上，如懂日、法等多國語言者有優勢。除薪酬外，員工亦有機會到日本、美國、法國等地參加動漫展，公司亦會「課金」予員工玩ACG遊戲，這些皆為公司提供的另類員工福利，Heidi笑言，「我每月起碼用500元課金！」

Heidi（右）表示，即使不太熟悉動漫遊戲亦可加入QooApp，共指「肯搏」和有創意會更重要。（黃寶瑩攝）

域名註冊代理商及網頁寄存供應商UDomain旗下的One Zone提供虛擬貨幣轉換至現實消費的服務，利用XPT 積分系統作為媒介，用戶可透過打機贏取XPT，再用XPT消費，現時與六十多間公司及小店合作。

One Zone營銷主任郭愷娸表示，公司有意聘請開發員、市場推廣及銷售等十多個職位，歡迎大學畢業生求職，起薪點約一萬五千元或以上，「他們要open mind（開放）、喜歡打機、對虛擬世界有觸覺，如應徵技術性職位則要有Photoshop、Illustrator、UX、UI等相關背景。」

就讀城大創意媒體學系四年級的羅同學（左）指，上課時有學寫網頁及開發遊戲，希望畢業後可應用相關技能，「大公司或初企都沒所謂，最緊要學到嘢，希望人工比15K高少少。」（黃寶瑩攝）

Denise去年12月在城大英文系畢業，現時於本地銀行任職行政工作。她表示有興趣加入初創企業，擔任有關客戶關係管理的工作。「現時的工作沉悶，平日只是處理spread sheet（電子表格）輸入資料的工作，接觸到的人都是公司內部的同事。年輕人搵工都是想找個有發揮機會、滿足感和增加見識的工作，我覺得在初創公司上班，發揮空間較多，公司發展潛力亦更大，不像要在大公司般只做小齒輪。如果初企能提供15k或以上月薪，我會選擇到初企工作。」

她又稱，大學生較少機會接觸初創公司，因此是次講座能提供平台，讓他們了解更多初企的工作文化及招聘要求，「很多公司都是做創科，如FinTech及雲端等，我很擔心文科出身的自己不符合他們的要求。不過，經一眾創辦人分享後，才知道初企有很多不同職位歡迎不同背景的人，它們亦不一定憑CV（履歷）去決定聘請與否。」

Denise現時在本地銀行處理行政工作，平日工作較為重覆，接觸面少，令她萌生到初企工作的念頭。（黃寶瑩攝）

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