【OL必備】牙線、潤膚霜、指甲鉗　15種隨身小物品幫你保持形象

臨危不亂，凡事有所準備，亦是突顯專業形象的方法之一。 要保持斯文、得體、專業的職場形象，除了通過穿搭技巧人靠衣裝外，還要對各種突發意外有所準備。打工仔的手袋背囊中最好隨身攜帶15種必備物品，以應付職場和生活中的突發事情。

有人好奇為甚麼女生要帶那麼多東西出門，這就是原因吧……（GettyImages/視覺中國）

打工仔都深明職場永遠不缺乏意外和突發事情，有時它們未必是工作紕漏，反而是一些小意外的尷尬，例如要寫字時找不到筆、廁所飄散著上一手遺留的氣味、吃飯後口氣重和齒間有殘渣等等。

要保持職場上的專業形象，不單指要講究怎樣打扮才好看，還包括留意如何準備小物應對日常意外。打工仔的手袋其實可常備以下15種物品，應對各種突發意外，保持職場的專業形象。

15種應在手袋必備的用品（按圖了解）：

1【筆】雖然這句話和「阿媽是女人」一樣老套，但打工仔真的無法預測甚麼時候需要寫字。再者，老闆想借筆，你能即時幫到忙。另外，筆用途多多，包括打開包裹和把頭髮紮成髻。（Getty/VCG）

+ 10 + 9 + 8

雖然上述物品都被推薦作「必需品」，但因人而異，15件或許會過多，最重要的是根據個人情況及手袋容量，選取真正合適自己的應急物品。準備好一個隨身攜帶的應急小物包，目的是訓練自己能應令任何突發意外，不會手忙腳亂，從此感到自信。

（資料來源：Ladders）

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