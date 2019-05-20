【Facebook】霓虹燈打卡位、大牌檔飯堂　新辦公室設計玩本土風格

Facebook香港辦公室今日正式啟用，在這個位於太古坊一座、共四層、總面積六萬多平方呎的辦公室，設計風格不僅充滿香港特色，而且公司還向所有同事免費提供早午餐、冷熱飲及各類零食，加上專為工作而設的Facebook Live Studio及「打卡」專用的Secret Room，設計實在實人羨慕。

Facebook大中華區總裁梁幼莓表示：「香港是Facebook在亞太區重要的市場之一，是次擴展印證我們一直致力透過創新科技推動香港經濟發展、連繫社群為香港創造一個更美好未來的承諾。」（Facebook提供）

與全球其他Facebook辦公室一樣，全新的香港區Facebook辦公室設計採用開放式辦公室的理念，旨在促進員工之間的互動和跨團隊合作。辦公室牆壁由Artist in Residence（AIR） 計劃旗下的四位香港藝術家設計，透過不同的風格，為員工帶來充滿激勵、啟發和挑戰性的作品。

Facebook香港新辦公室環境（按圖了解）：

每層均有休息區域，員工可以看風景、玩桌遊。 （龔嘉盛攝）

+ 11 + 10 + 9

另外，會議室命名融入本地文化，由街頭美食到經典電影，甚至口語，如「獅子山」、「花樣年華」、「煲電話粥」、「打邊爐」、「士多啤梨蘋果橙」等，全部由本地員工投票而得。你能想像跟同事說去「打邊爐」或「你睇我唔到」時，其實是指跟他入房開會傾公事嗎？

更多「本土味」會議室名稱（按圖了解）：

充滿本地特色的會議室名稱（梁啟敏攝）

+ 5 + 4 + 3

免費餐飲福利

Facebook新辦公室的員工食堂，設計靈感源於香港傳統大排檔及售賣街頭美食的流動小販卡車。重新設計的小販車可存放餐具、餐盤等用具，同時備有可翻開延伸板，模擬真實情況。另外，餐廳全天候免費提供各類零食、熱餐及冷熱飲，讓員工可隨時補充能量。

員工餐廳及零食區（按圖了解）：

員工餐廳全天候提供各類零食、熱餐以及冷熱飲，讓員工們能隨時補充能量。（龔嘉盛攝）

設神秘打卡位、直播專用室

每間Facebook辦公室均設有「秘密房間」，反映當地城市特色，亦是「打卡」位之一。香港的「秘密房間」藏在一個書櫃背後，櫃門一拉開，便可見香港的城市夜景。設計靈感來自香港的特色霓虹燈，透過三種不同方式表達充滿活力的都市生活和文化。

此外，Facebook Live Studio 配備隔音裝置，可進行直播或錄影，並提供各種先進的科技設備，如多鏡頭切換、定制燈光系統、專業級音響系統和讀稿機。Facebook員工及夥伴可在此進行直播，場景佈置融合新舊香港面貌和Facebook的品牌元素。 新辦公室亦設有遊戲室，提供桌球、籃球機及其他遊戲機，讓員工放鬆紓緩工作情緒，互相激發創意。

秘密房間及Facebook Live Studio（按圖了解）：

秘密房間設計靈感來自香港的特色霓虹燈，透過三種不同的方式表達充滿活力的都市生活和文化。The Neon City 探索不同映照香港的霓虹燈款式、 Hong Kong Attraction Stop 標誌性巴士站，發掘著名建築物，以及The Traffic Illusion 交通燈裝置藝術，可帶出霓虹燈如何代表文化和活力。（龔嘉盛攝）

政務司司長張建宗出席了Facebook新辦公室的開幕儀式表示，Facebook作為世界科技公司龍頭，在香港的發展「一日萬里」。最令他印象深刻的，是Facebook以員工為本的精神，「餐廳提供早餐和午餐，食物即叫即整，而且不收分毫。員工的辦公位置亦非常好，可望維港景色；公司提供運動室、育嬰室等，照顧不同人的需要。員工平均年齡約24歲，非常年輕及朝氣勃勃，滿臉笑容。」

要是每間公司的辦公室都有這樣精緻、吸引設計的話，相信大家每天上班的動力都會多一點吧！

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