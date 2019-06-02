【職場12星座．6月】海王星逆行宜審視目標　雙子人馬要小心理財

星象佈局，除影響12星座運勢外，也會有大圍環境性的整體影響，加上海王星會於本月開始逆行，打工仔尤其需要留意是否需要改變或修正事業上的計劃。

改變不一定是壞事，及時修正、調整，對實踐長遠的計劃很有幫助。（GettyImages/視覺中國）

6月的上半月是雙子座月份，對於從事教育、貿易、通訊、運輸等行業的人會有不錯的發展。而這個月的海王星將會成為主角，因為海王星會在這個月逆行，而且火星、木星、金星會分別與海王星形成相位，這代表你對未來的目標和希望，將會受到考驗。究竟你對自己的夢想有多堅持？還是夢想真的太難實現，需要調整一下？還是你一直都沒有目標一直也在迷失當中？這個6月就是給你思考這些問題的時間。

6月各星座事業運勢（按圖了解）：

【12星座職場運程．白羊座（牡羊座）】白羊座這個月的財運不錯，會有一些意外之財的收入。另一方面，這個月可以去擴展一下你的社交圈子，應或會認識到不少的人，說不定對你的事業有幫助。

【12星座職場運程．天秤座】這個月工作比較忙碌，會有不少事情需要你去處理，所以需要保持冷靜和清晰的頭腦，才能好好應付眼前的問題。

事業運Top 3

第一名：巨蟹座

第二名：獅子座

第三名：雙魚座

財運Top 3

第一名：天蠍座

第二名：白羊座

第三名：金牛座

人緣運Top 3

第一名：處女座

第二名：獅子座

第三名：白羊座

Benjamin Yip Benjamin Yip

全職占星師、塔羅師、阿卡西解讀者，同時亦懂貝曲花藥治療和臼井靈氣治療。擁有6年占星/塔羅經驗，通過國際占星研究院（Academy of Astrology）所訓練，主修現代占星學。

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