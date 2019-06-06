【杜絕爆料】網上發洩都唔得？　Tesla禁員工登入匿名用社交平台

美國最大電動汽車公司Tesla近日禁止員工登入社交平台Blind（一個用戶以匿名留言及討論的平台）。企業是打着防止員工洩密的旗號執行此措施，不過同時亦令員工及輿論認為相關措施過份專制。

Tesla員工表示，於5月4日發現無法收到Blind的認證電郵，然後追查下知道公司禁止Blind的電郵寄往Tesla的電郵地址，亦封鎖了公司的W連上Blind。﹙美聯社圖片﹚

不少打工仔在工作上遇有難以宣洩的事時，都喜歡到「行業Secrets」或其他社交平台作匿名抱怨，希望其他網民評理，也期望獲得一點認同、安慰。

在美國，Blind是一個知名的社交平台，容許用戶以匿名方式發表話題及討論。很多當地的科技員工都會在Blind分享及討論工作上的不滿，不過如要申請使用，申請者一定得使用他們的公司電郵地址作認證，確保員工身份是真實的。Blind發言人表示，現時平台來自微軟﹙Microsoft﹚的用戶超過55,000人、亞馬遜﹙Amazon﹚超過38,000人、Google約16,000人、Facebook約13,000人、Uber約11,000人，蘋果則約10,000人，而Tesla則超過2,100人。

不迥有Tesla早前對外媒表示，於5月4日起發現自己無法收到Blind的認證電郵，經追查下，才知道公司原來阻截了所有由Blind發送至Tesla的電郵，公司的網絡亦封鎖了Blind。

怕資料遭外洩 全部禁止

由於Tesla過往曾發生多次企業資料外洩事件，如內部電郵外洩及被黑客闖入公司網絡系統，向第三方發送了大量高度敏感數據等事故，因此估計企業是為防止類似事件再次發生，所以才狠下此手段。是次封密Blind的消息一出後，Tesla更發了一封具威脅意味的電子郵件給員工，警告他們別洩露任何公司的商業機密。然而，Tesla就事件未有公開作任何回應，亦未有解釋是次措施的目的。

為企業也為員工？

其實在企業角度來說，Tesla的做法除可能擔心員工洩密外，也可能對員工經常發佈負面留言而有所顧慮。例如，曾有位Google女工程師在離職後仍經常收到來自網絡的惡意留意，歧視她是跨性別的有色人種。此舉不單令該員工難受，亦令企業的形象大受影響，因此Tesla全面封殺的做法雖是極端，但卻有機會杜絕這類情況發生。

曾有位Google女工程師在離職後都不停收到網上很多惡意留意，歧視她是跨性別的有色人種。﹙VCG﹚

Uber亦曾下禁制操施

另外，Tesla也不是第一間曾封鎖Blind的公司。2017年時，當時企業醜聞不絕的Uber亦曾阻止員工以公司WiFi連上Blind，但至新CEO上任時，相關措施便獲得解禁。

其實網上的匿名平台，可以讓員工大膽發聲，表達最真實的意見，他們希望以此渠道發聲並得到官方的關注。有Tesla員工表示：「Blind其實是一個很好的地方，讓我們了解公司的工作文化、工作與生活平衡資訊及薪酬水平等，Tesla這個做法真的非常差，他只是想扼殺所有聲音和意見。」

網上的匿名平台，可以讓員工大膽發聲，表達最真實的意見。﹙網站Blind截圖﹚

專制的做法只會令員工起反抗的心理，要平衡外洩資料的風險及員工的言論自由，Tesla的處理手法實在有待商榷。

﹙資料來源：gizmodo、verdict、engadget、綜合報導﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O