【大智慧】客戶無視工時　要求明早交貨　事主即爆：做客唔係大晒

臨近下班才收到上司或客戶的工作要求，實在令人氣惱！Facebook專頁「辦公室日報」版主最近分享一位同事的相關經歷，更稱讚他應對整件事的方法。

當收工時聽到：「唔趕嘅，但聽朝準時交畀我啦！」，心情絕對直插谷底。﹙GettyImages/VCG﹚

打工仔最重視的是什麼？除了出糧，當然是收工！有什麼會惹毛我們？當然是臨收工卻收到上司或客戶的工作要求吧！更令人討厭的是，他們並沒有要求你OT﹙加班﹚，卻會跟你說明早就要準時把工作完成，這擺明是想你回家用私人時間工作，非常過份。然後，不過之餘，你又有沒有想過反抗呢？

facebook專頁「辦公室日報」版主從事獵頭工作，近日他的同事便遇上了客戶這樣的要求，他更目擊同事爆發的一刻。他在專頁中說，該位同事應該受了很多冤屈氣，所以竟然反駁客人道：

小姐，你噚晚8點幾email畀我，叫我今朝10點半send最少5份CV畀你，冇可能㗎！我都有私人生活，放咗工唔係老馮﹙奉﹚幫你做嘢，唔係下下都要迎合你口味，滿足你喜好，你叫我做嘢絕對冇問題，但要畀合理同埋充足嘅時間，唔係做客就代表大晒。 《辦公室日報》版主的同事

相信不少打工仔聽到這番說話後，眼淚都會在心裏流，因為這正正就是大家心中所想卻又不敢說出口的話！

《辦公室日報》原文（留意，原文含少量粗俗用字）：

Office Hour以外是私人時間

很多客人都似是不了解何謂「辦公時間」，其實設立辦公時間是因為每個人都有下班的私人時間，私人時間並不會用來處理公事的！版主亦覺得很多客人出少少錢就會當自己是大爺，並提出很多不合理的要求，雖有人肯拋棄自己的生活和底線，去奉承這類客人，但這只是部份人的選擇，並不代表所有人都一樣要跟着做。

版主很支持同事上述的回應，然而無奈的是很多人即使理虧在自己，他們也不會覺得自己有問題，而問題一定出在對方身上。

「我都有私人生活，放咗工唔係老奉幫你做嘢，唔係下下都要迎合你口味，滿足你喜好！」﹙GettyImages/VCG﹚

辦公室大智慧

故事還未完，版主指該無理客人很不忿氣，於是找了更高級的員工寫了封電郵投訴那個同事，但內容卻是廢話連篇、虛偽兼公式化，同事很想以文字開火回覆，但版主卻認為，即使同事多有理據都好，人無恥便真的無敵，對方一定會將自己的行為合理化，所以再去回覆也只是徒然。

他更指出職場大智慧「思想唔係同一高度，冇必要去互相說服。」口舌之爭沒用，敬而遠之便夠，然後同事就將那封投訴信放進了帳戶的垃圾桶，眼不見為淨。

思想唔係同一高度，冇必要去互相說服。﹙facebook專頁「辦公室日報」圖片﹚

筆戰非理智

事實上，版主很理智，若同事真的再以文字火爆地反擊，展開無止境的筆戰實在非明智的決定，可能你可以洩了心頭之恨，但沒完沒了為了什麼？加上對方始終是客人，就算道理是站我自己一邊，但站在公司立場，若因此而令公司損失了一位客戶，後果便得由自己承擔，這一口氣的代價也太大了。

當你學會了在適當的時候為自己發聲，適當的時候忍一啖氣，你便漸趨成熟，不論思想，還是心胸，都有一定的高度和闊度，做大事的能力亦有所提升。

﹙獲facebook專頁「辦公室日報」授權轉載﹚

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