【逃犯條例】公司不表態　員工可參與罷工？　即睇勞工法例怎樣說

民陣昨日（6月9日）發起的反修訂《逃犯條例》大遊行，獲逾百萬名市民支持並上街抗議，惟政府無視市民反對聲音，堅持周三（12日）會將修例交上立法會大會進行二讀，因此有網民號召社會在周三罷工罷市，將行動進一步升級。至今日中午，已有包括100毛、GLO Travel、Pokeguide、CALL4VAN 客貨車、渣哥1996等來自各行各業，逾50間公司及店舖響應。

民陣昨日（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，參與遊行人士從下午3時左右出發，直至晚上10時20分左右，隊尾才完全抵達終點。大會稱有103萬人出席，超過2003年七一大遊行的50萬人，創下1997年以來的遊行人數新高，而警方則表示最高峰時有24萬人參與。（資料圖片/梁鵬威攝）

推出交通導航應用程式服務的本地創企Pokeguide，是響應周三停業的公司之一，其共同創辦人Andre是作出是次停業一天決定的發起人。他於接受電話訪問時表示，有見昨日大批香港市民，甚至世界各地都有很多人走上街頭反對香港政府修例，但政府卻無視大家付出的汗水，以堅持星期三將《逃犯條例草案》交上立法會大會二讀作為對大眾的回應，「雖然我們不是有很大的影響力，但都希望可以多出一分力，也希望大家可以關心香港社會正在發生的事情，尤其是任何不公義的事。」

他又指，公司同事絕大部分反對修例，也支持公司提出當日停業的決定。Andre指停業的金錢成本雖然不算很高，但因公司正趕忙推出東京版的搭車攻略功能，因此對業務進度會有一定影響，「初創企業資源有限，但大家都是想做實事，希望用最創新的科技幫助社會。沒有人想跟政府對抗，（我們）只是想政府在施政上可以多聽大眾的聲音。如果每個人、每間公司都不願意走出來發聲，只會唇亡齒寒。」

部分參與罷工的公司（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

法例有否保障參與罷工的打工仔？

縱然上述企業積極響應罷工決定，不過整體而言，它們始終只屬少數。如打工仔有意支持行動，但公司卻沒對罷工一事表態，《僱傭條例》能保障大家嗎？以下三個要點，可助大家了解相關法例的指引。

Q1. 就《僱傭條例》所指，打工仔如響應是次罷工，公司有權作出處罰甚至解僱嗎？

有機會。雖然《僱傭條例》第九章：終止僱傭合約有以下指引：

僱主無權以僱員參加罷工而根據第(1)款*終止其僱傭合約。 *包括「故意不服從合法而又合理的命令」、「行為不當，與正當及忠誠履行職責的原則不相符」、「犯有欺詐或不忠實行為」、「慣常疏忽職責」或「僱主因任何其他理由而有權根據普通法無須給予通知而終止合約」

由此所知，僱主並不可以藉「員工參與罷工」為由解僱他們，然而員工如在沒有獲得公司批准下擅自缺勤或不履行職務，公司也可以用其他符合法例規定的原因（如「故意不服從合法而又合理的命令」或「行為不當，與正當及忠誠履行職責的原則不相符」）作出懲罰。

政府發言人指，《逃犯條例草案》將如期於6月12日（周三）在立法會恢復二讀辯論。政府無視市民意見，一意孤行，令大眾非常氣憤，為了向政府施壓，有網民發起周三罷工罷市，至今日中午，已有逾50間公司、店舖響應。（林若勤攝）

Q2. 《僱傭條例》有就僱員參與罷工一事提供保障嗎？

有，但只於特定條件下。據《職工會條例》（第 332 章）指，「 罷工 」（strike）指：

一群受僱用的人經共同協定而停止工作，或任何數目的受僱用的人因發生糾紛而一致拒絕、或經達成共識而拒絕繼續為某僱主工作，作為迫使他們的僱主、另一人或另一群人的僱主，或任何受僱的人或一群受僱的人，接受或不接受僱傭條款或條件或影響僱傭的條款或條件的方法。

即是說，《僱傭條例》只針對僱員在爭取勞工權益而行使罷工權給予保障，如僱員所屬工會正式向僱主遞交罷工通知，而相關僱主也參與行動，那便可獲在「Q1」中所指，僱員不能解僱參與罷工員工的權利。

不過由於是次罷工並不是一次勞資糾紛，勞工法例也沒就這類型的罷工提供指定，因此打工仔如響應是次行動，並不能獲得法例的保障。

Q3. 如公司沒有響應行動，打工仔要怎樣做才可以合法地響應罷工？

從「Q1」及「Q2」可見，打工仔如要響應612罷工，是不會獲得法律就「罷工」為由給予的保障，大家如堅持參與罷工，便得先獲公司批准放假一天（無論是年假、補假或無薪假）。此舉雖已令事情變成「請假」而不是「罷工」，但這亦是公司沒有響應行動，而大家又在合法情況下所能做的決定。

*註：由於《僱傭條例》中並沒有「無薪假」條文，所以僱員需與僱主達成協定（即獲得僱主批准）才能申放無薪假，僱員無權單方面決定放無薪假。

再聽職工盟解說…

職工盟在接受電話訪問時回應指，一般而言，罷工需要經過必要程序（包括會員大會），至通過後由工會向僱主遞交罷工通知，僱員可可以在獲得法律的保護下參與罷工。

針對周三的罷工行動，職工盟指如員工獲僱主表態支持當然最好，「但如果僱主沒有表態，而公司工會亦沒有發起相關罷工行動，則員工的罷工行動便不會獲法例保護。而且周三罷工日子太緊迫，工會基本上沒有足夠時間召開會員大會進行投票。」

建議有意參與是次罷工的打工仔還是先跟公司取得共識才作決定會比較好，不過如堅決在沒有僱主批准下也要參與，便得先有承受一定風險的覺悟。

要在個人生活與社會大義之間作抉擇，不易，這也是很多人所有的無力感。說到底，相關法例給予員工的保障實在太少，打工仔如要行使相關的公民權利，往往是要抱有吃虧的覺悟前行。（資料圖片）

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