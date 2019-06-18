【職場文化】95後敢質疑、重感受　80後管理層：我不會當眾鬧他們

不少人認為，世代差異是造成職場矛盾的主要原因，上一輩總覺得一蟹不如一蟹，新一代又覺得上一代食古不化。 九五後是今天職場的新血，而曾經年輕的八十後亦逐漸成為中層管理人員。有見愈來愈多年輕人有興趣加入初創公司工作，01職場特意訪問來自虛擬保險公司保泰人壽Bowtie及餐廳訂座平台Eatigo的兩位的年輕管理層，讓他們就在startup工作的自由度及做事靈活程度作分享，以為他們在新舊世代產生火花時的處理方法。

Samson（左）及Basil （右）年紀輕輕已任職初創企業的管理層，他們表示，90後員工溝通直來直往，沒有擦鞋文化。（黃寶瑩攝）

香港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）高級經理（品牌及創意）張適之（Basil）和餐廳訂座App Eatigo香港市場部經理方安生（Samson）均出身廣告設計行業，年紀輕輕已擔任初創公司的管理職位。由於兩間公司聘請了不少九十後，甚至九五後的員工，在不斷溝通和了解的過程中，二人觀察到九十後員工的獨特工作方式和工作期望。

新世代：敢反對不怕質疑​

34歲的Basil指，Z世代（在1990年代中葉至2000年後出生的人）沒有階級觀念，有話直說，敢去ban（反對）上司的意見，他初時與九十後下屬相處亦時會碰壁，「以前老細話A就A，B就B，新一代就不怕質疑你，反對你，與他們溝通一定要講道理，如果他們理解背後的理念就會做得好。溝通要建立在互相尊重的基礎，直接落order就死硬。」

Basil稱，八十後會追求升職加薪，但新一代更著重工作可以「學到嘢」。（黃寶瑩攝）

Basil續指，八九十後對manner（禮儀）的理解亦不盡相同，「例如幫老細開門、飲茶時斟茶給老細，在我眼中是禮貌而非擦鞋，但九十後認為眾生平等，不覺得有必要為上司做這些事。」他指，自己慢慢亦「睇開啲」，不過當牽涉到工作質素和死線，他一定會堅持。曾試過有員工因溝通出現誤會而在Basil面前哭，「我當刻有安慰她，不過，在面對九十後的工作情緒，一開始我會遷就，但之後就不會，大家都有情緒，雙方都要摸索與對方相處的方式。」

面對與下屬的衝突，28歲的Samson則笑著說：「我唔會X他們，在開放式辦公室罵人會全世界都知，我以前就試過被上司X。」他認為，雖然磨擦難以避免，但只要大家對公司的目標和發展方向有共識，便更容易合作。

近年愈來愈多新一代有興趣加入初創企業，Samson指，不少修讀社會科學、創意學科、市場推廣等的學生會自薦到其公司當實習生，「他們比較開放，願意嘗試，而且他們自小接觸Uber等startup，對startup印象良好。」（黃寶瑩攝）

興趣比錢更重要

Samson稱，Z世代具備社交媒體技能，他們從小已慣用Facebook、Instagram、Snapchat、抖音等社交平台，「如果要搞一個抖音比賽，他們一定比我熟。」他認為，上司要懂得empower（授權）員工，建立互信，亦要了解自己和員工的長處和不足，「我們也要好好裝備自己，了解未來的新趨勢，才知道哪些人才可以幫到自己工作。」

近年不少調查均指，現今打工仔不再視人工為最重要的搵工條件，Samson指，比起金錢回報，九十後更多是為興趣而工作。Basil直言，九十後不再視賺錢買樓為目標，是受制於社會現實的無奈，「因為買樓已經冇得諗，已經冇希望，好多事都計劃不到，唯有見步行步。」

Bowtie逢星期四有lunch and earn活動，公司提供午餐，每星期輪流由不同部門同事分享知識，前財爺曾俊華是公司資深顧問之一，他亦曾參與分享會，九十後同事見到他亦非常雀躍。（Bowtie提供）

工作與生活平衡是大多數打工仔的追求，就初創企業而言，員工可以享受一定程度的彈性，Samson表示，其公司主要利用Google Cloud、Google Doc等網上軟件工作，並使用WhatsApp溝通，員工可以自己控制上下班時間，「沒有規定什麼時間一定要坐在公司，不過，老實說，很多九十後習慣multi-tasking（多任務處理），亦不太介意上司晚上用WhatsApp講公事。」

Basil指，初創企業的員工比一般公司有些不同，不少員工享受工作與生活融為一體，「他們認同公司的宗旨，覺得在這裏工作好玩，而且公司提供免費的小食和飲品，有時做到攰他們寧願先休息一下，打吓機，然後才再工作。」

Eatigor員工平均年齡約30歲，Samson（前排紅衣者）指，年輕一輩熟悉科技應用，有助公司發展。（Eatigo提供）

對有興趣加入初創企業的年輕人，Samson指，他們要考慮清楚，「好多人只看到我們好chill（悠閒）、邊玩邊做的一面，但其實都有黑暗面，包括發展前景不明朗及公司隨時會倒閉，而且我們也要兼顧不同類型的工作。」

Basil認為，打工仔在畢業後首五年最沒有生活包袱，年輕人應思考一下自己想要怎樣的生活，再規劃未來發展方向。「我公司有很多員工都是由實習生轉為全職員工，有人在大學讀精算，之後因公司發展需要自學寫網頁，這不是愛與責任的話，又是什麼呢？」

Samson（左）表示，在面試時，他十分看重求職者是否熟悉公司及行業發展，「歡迎對方對Eatigo App提供改善建議，或是批評。」（黃寶瑩攝）

另外，Basil強調，公司在挑選人才時會以態度行先，能力其次，如果求職者對公司有興趣，要在面試前做定功課，而且不應該「甩底」，「我曾在數間初創企業工作，就個人經驗而言，有一半九十後都會在面試甩底，因這除了影響自己形象，更會影響學校的聲譽。」

寫CV方面，Basil提醒求職者不要加入自拍照及Instagram（IG）連結，「我試過收到一份CV入面有個人IG，IG內有很多應徵者的性感相，令人不明所以。」他又建議年輕人應花時間經營LinkedIn等職場社交平台。Samson建議，如非申請創意相關職位，求職者應保持CV簡單清晰，不用太浮誇。

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