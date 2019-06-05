【青年危機】迷茫源於人生目標不清晰？　黃思遠：有些人口不對心

近年愈來愈多人關注「青年危機」、「中年危機」等議題，社會上也有不少打工仔受困與工作與生活卻又找不到出路，每天活得有如行屍走肉般。 前亞洲萬里通有限公司行政總裁、現職太古飲料商務發展戰略總監，並為Design Thinking in Action – Asia創辦人黃思遠（Stephen），積極推廣由美國史丹福大學設計學院提倡的「設計思維」（Design Thinking），希望為任何年齡和人生階段的大眾提供一個思考方法，打造屬於他們的圓滿人生。

黃思遠認為，「設計思維」（Design Thinking）有助任何年齡的人打造屬於自己的圓滿人生。（黃寶瑩攝）

誠實地回答自己以下的問題：踏入社會工作數年的你過得好嗎？你每天早上有動力起床嗎？你喜歡自己正在做的工作嗎？如果以上答案皆「否」，不妨從營營役役的生活中停下來，回顧自己的人生經驗、了解自己真正的想法，並計劃和嘗試未來的新方向。

由美國史丹福大學設計學院提倡的「設計思維」（Design Thinking），是一項以人為本的解決問題方法論，也是史丹福大學最熱門的課程之一。早在2005年時，知名軟體公司SAP創辦人普拉．特納（Hasso Plattner）和設計公司IDEO創辦人大衛．凱利（David Kelley）眼見不少大學生對前路感到迷惘，於是決定將產品設計的方式套用到人生規劃上，並以此方式教導學生「設計」人生。

Stephen認為，完整的人生應包含工作、玩樂、愛情和健康共四個元素，惟不少年輕人往往只是著眼於某一範疇。就他的觀察，很多打工仔花大量時間去麻木工作，至放工時已心力交瘁，卻不知是什麼事情花掉他們的精力，「也有很多人不知道自己的熱情是什麼，或者是他們沒有時間或機會去問自己；另一種情況就是眼前有很多選擇，但不知是好是壞。」

不少年輕人對未來發展感到相當迷惘，雖然不滿足現時工作，但卻沒有清晰的目標，生活愈來愈不開心。（資料圖片）

黃思遠笑言，他自己不時會做設計思維練習，以觀察自己的改變。（黃寶瑩攝）

自行「設計」人生

對迷惘的人來說，「設計思維」可能是幫助他們找到答案的方法。

「設計思維」共有五個步驟，分別是同理心（empathy）、定證（define）、腦力激盪（ideate）、製作半成品（prototype）和測試（test）。打工仔可藉由談話、觀察或參與等方式，記錄自己的體驗或情緒感受，然後將蒐集到的資料進行分類之後，找出這些答案和行為背後的需求。之後便是腦力激盪、發揮創意的時候，大家可以天馬行空地拋出不同的點子，再選出二至三個低成本方案，在嘗試和失敗的過程中，不斷修正，再整合成最終方案。

大家其實是可以藉使用不同的練習工具來掌握設計思維的概念，以下是一些可參考的做法（如想了解更多，可自行購買《做自己的生命設計師》一書及相關練習）。

部份練習設計思維的工具（按圖了解）：

1.【AEIOU法】AEIOU分別指Activity（活動）、Environment（環境）、Interaction（互動）、Object（物品）、Users（用家），使用者可根據這五個元素，寫下人生最美好及人生最痛苦的事各五件，再歸納特點。（GettyImages/VCG）

Stephen指，設計思維強調「我是誰」、「我在做什麼」、「我的人生觀和工作觀」三大範疇的一致性，「例如，你覺得搵錢最重要，但一直做一些舒服不過人工低的工作，便要思考一下是否需要轉一份收入較高的工作，抑或其實過舒適的生活才是你真正的目標。」他坦言，事實上，很少人在年輕的時候已能完全平衡工作、玩樂、愛情和健康四大方面的需要，加上每個人有不同的選擇，而設計思維不作任何對與錯的判斷，尊重每個人重視的價值。

作為Design Thinking in Action – Asia創辦人，Stephen曾舉辦不少「設計思維」課堂。曾有年輕學生跟他表示想辭職開餐廳，因為他非常享受煮食和與朋友邊吃邊聊天的時光，但究竟開餐廳是否最適合的解決方法呢？Stephen表示，開餐廳的成本高，當時建議該學員先到廚房做兼職和影子實習（Work Shadowing），「之後他發現廚師工作中，二十樣有十八樣都不喜歡，洗碗又煩，又想睇住生意，所以他最後決定將家中廚房重新裝修，地方更大，可以不時邀請朋友吃飯。」

黃思遠指，Design Thinking不作任何對與錯的判斷，尊重每個人重視的價值。（黃寶瑩攝）

Stephen接觸的年輕學員中，大部分人比較重視個人成長、建立專長和生活與工作平衡（work-life balance）三方面，比較少人只想賺大錢，他笑言，上一代人沒有work-life balance或養生的概念，「我後生時都好極端，一至五就瘋狂工作，周末就玩到盡，在蘭桂坊玩到三點才回家。現時很多年輕人會服用營養補充品、不喝凍飲、看中醫調理等，很懂養生，又重視健康。」

愈來愈多年輕人嚮往自由，放棄「困身」的全職工作，轉做身兼多職的斜槓青年（Slash）。 Stephen十分贊成年輕人嘗試新事物，因此年紀愈少，機會成本愈低，不過他認為，聰明地嘗試是關鍵，「要找一些與自己愛好有關的工作，此外，即使是Slash也應培養核心的技能，不可以張張刀但沒有一張利。」他又建議Slash爭取在外地工作的機會，擴闊眼界和思維。

黃思遠早前舉辦Unleash!研討會，聚集各業界領袖、商業專才、設計思維執業人士、教育家、非牟利及公共機構從業員，共同探討全新思考、工作和合作的模式。（受訪者提供）

對不少人而言，人生觀、工作觀是比較私人而且較少公開討論的話題，不過，Stephen認為，與志同道合的朋友組成一個小團隊，定期見面，一起做生命設計的練習，有助大家找到人生的發展方向，「有些人會口不對心，朋友對你的觀察和反饋可以讓你更了解自己，又可以腦力激盪更多新想法，必要時亦會鞭策你加快步伐。」

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