【職場熱話】Wendy's員工於廚房水槽浸浴？　網民：行為勁噁心！

消費者最關心飲食業的衛生問題，曾有不少報道指食客在吃飯時，發現有曱甴屍體、煙頭等「加餸」，令人噁心。 近日美國連鎖快餐店Wendy's亦爆出衛生問題，甚至造成公關災難，因快餐店一名男店員竟脫剩短褲，赤裸上身的在廚房洗碗槽中洗澡。這段93秒的影片在社交網站上流出後，3天內瀏覽人次超過70萬，最後這名員工遭公司開除。

美國知名連鎖快餐店Wendy's近日捲入食品衛生風波，一名員工被發現在廚房水槽洗澡。（Wendy's Facebook圖片）

在早前發佈到Facebook的一段Snapchat視頻所見，一名年輕男子在美國連鎖快餐店Wendy’s的洗碗槽中洗澡。這名沒有穿鞋子和襪子，赤裸上身的年輕人爬進裝滿泡泡水的廚房水槽，而其他身穿Wendy’s制服的員工在鏡頭背後鼓勵該男子浸泡泡浴。該Facebook帖子的標題寫上，「我不建議任何人再次在米爾頓（Milton）Wendy’s吃飯」，並附有幾個嘔吐表情符號。

這段影片是在佛羅里達州米爾頓市的Wendy’s廚房拍攝，該店員在「泡澡」時，同事還大喊：「快洗洗你的腋下，還順便給我們看看腳趾。」該店員笑着回應指，「水溫剛剛好，非常暖和」，並用店內紙巾拭擦身體。片段由泡澡員工的高中同學Haley Leach上載，她指事件令人震驚，並認為公眾有權知道。

Wendy's員工浸泡泡浴的場面（按圖觀看）：

涉事員工脫剩短褲爬入水槽中。（Haley Leach Facebook影片截圖）

網友看完影片都非常氣憤，怒罵「立刻把那個水槽丟掉」、「全部的員工都該被開除」、「真的是太噁了」。

（按圖了解更多網民意見）

不少網民表示事件非常噁心，又認為Wendy's應開除所有涉事員工。（Facebook留言截圖）

+ 2

該Wendy’s餐廳的母公司，Carlisle公司營銷總監邁克約翰遜（Mike Johnson）及後立刻發表聲明，表示相關員工的行為一點也不幽默，公司亦已經將在餐廳洗澡的員工解僱，並利用此機會加強員工教育訓練，「我們認真對待這事件，這顯然是完全不可接受的，我們藉此機會與餐廳團隊一起加強嚴格的質量程序。」

根據外媒報道，在事件發生後，米爾頓市的Wendy’s收到州政府商業和專業法規部門關於衛生、安全要求和管理控制的監管機構的指示，不過該餐廳在事件發生後第二天仍有營業，並通過了市政府的安全檢查。

（資料來源：綜合報道）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O