【職場熱話】被炒魷魚　最後一個月hea做定博盡？　網民：搞亂檔

被公司「炒魷魚」是不少打工仔的惡夢，因那種突然變成無業遊民的感覺實在令人不安。但如果打工仔收到公司的解僱通知時，卻仍得逗留在公司多一個月，究竟應該如何自處呢？ 日前有網民便分享了他的無奈，並指有些同事認為他仍在「𢭃糧」，應該要繼續努力工作才行……

僱主或僱員在終止僱傭合約時，須給予對方適當的通知期或代通知金。（GettyImages/VCG）

Facebook專頁「奴工處」早前有打工仔投稿，表示自己被公司解僱，通知期為一個月。被炒魷魚本已令他感難受，但更甚的是，公司的「老屎忽」認為他仍在受薪，因此理應像以前一樣拼博工作，令他非常無奈。

有打工仔向Facebook專頁「奴工處」投稿，指自己被公司解僱後，被同事指責工作態度不認真。（Facebook專頁「奴工處」圖片）

投稿引來不少網民熱烈回應，大部分人表示，如被解僱，一定不會再為公司賣命，兼且會「hea做」，「佢急我唔急，唔順氣咪補水比（畀）我走囉」，也有一些網民指，「梗係搏老命....搞亂個檔」，非常同仇敵愾。

不過，有少部分網民持相反意見，認為即使被公司解僱，仍應努力工作，「做返本份得㗎喇，唔好做臭自己個名，對自己、對人都有個交代」、「始終仲收緊人錢，博到最後一秒囉...... 」，又有人擔心「hea做」會影響推薦信（reference letter）的內容。

更多網民意見（按圖了解）：

不少網民表示被解僱後會「hea做」，甚至「搞亂檔」。（Facebook專頁「奴工處」留言）

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HR：搞清楚解僱原因

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍表示，公司解僱員工時，會根據職位、工作量及人手安排等因素決定員工以「補水即走」或一個月通知期的方式處理，「通常前線員工，如銷售員或IT等，公司會讓他們即走，因怕他們會騷擾客人或搞亂系統。」

周綺萍續指，公司解僱員工，一是緊縮或重整架構，二是不滿該員工的工作表現，前者較大機會可以和平分手，如果員工在最後一個月表現仍理想，亦有更大機會取得正面的推薦信，「不過，如果大家是不歡而散，最後一個月做好也改變不到結果。」對於有網民建議「搞亂檔」，她認為最終只會搞着自己，「如果出事，公司可能會向你追討，而且會破壞自己的工作紀錄，不應因小失大。」

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