【暑期工】尋找兼職要注意什麼？　求職平台：留意保險及MPF安排

為着增加收入，不少打工仔都願意做兼職賺點外快，加上暑假到臨，有些學生亦有意尋找暑期工，不過究竟有哪些兼職、炒散會適合大家呢？在求職及上班時又要注意哪些事項？是次找來兼職平台「炒散王」及「職到」代表，分享他們對現今兼職市場的觀察及見解。

踏入七、八月，DSE畢業生和大學生都有興趣尋找兼職。（資料圖片/江智騫攝）

適合從事哪些兼職？

問及全職人士及學生適合從事哪些類型的兼職，「職到」行政總裁黃貝芝（Xania）表示，現時常見的兼職空缺類型包括活動推廣、資料輸入、倉務、餐飲等行業的工作，而如設計、影像製作等的較專門的工作亦適合持相關能力又想找外快的人申請。不過要數近期工作較穩定的兼職空缺，她首推是月餅生產員，認為這頗適合剛考完DSE的學生，「它們都以短期合約請人，等放榜或暑假時來做最好不過了，工作量及壓力亦相對輕鬆。」

至於代表「炒散王」的Chole則特別提及公司平台對「送貨步兵」（毋須駕駛的送件員）有需求，希望求得人手幫忙送件，「在職人士與學生對自由彈性都有強烈的需求，而步兵能夠在任何時間和地區工作，幾時返工收工都可以，學生又可以於天地堂之間賺錢，非常適合。另外，因為當步兵的收入是多勞多得，亦可以收取小費，時薪隨時比文職兼職更高。」

職到的用戶層以年齡分類的話，25歲或以下佔了四成用戶，26-39歲及40歲或以上各佔三成。（Daria Nepriakhina / Unsplash）

兩位受訪者都認同近年本地尋找兼職的人數呈上升趨勢，綜合原因，主要有兩個：第一，愈來愈多年輕人當上Slash（斜槓族），取態多元化，不想只做一份工，加上學生特別追求Work Life Balance，最怕「賺錢冇時間洗」和「有工作冇生活」，所以比起固定兼職，他們更喜歡彈性自由、沒束縛的炒散；第二，年紀較大者可能出於照顧家庭的金錢或時間需要，又或想利用空餘增加收入，都會尋找兼職。

Chole指出：「平台上有人把返炒散作為全職工作，因為薪酬有機會比做一份全職的工作更高，特別是高級酒店或特別日子的散工，如若求職者勤力點，更有可能每月賺取兩、三萬元的收入。」

兼職注意事項：不一定會簽合約

Xania和Chole亦就年輕人尋找兼職、暑期工提供一些注意事項。Chole表示：「首先亦最重要的，是找一個可信賴的平台，最好是政府持牌的機構，並確保它們不會洩漏你的個人資料。其次，面試時最重要的是準時、認真，即使應徵兼職，也應該了解相關工作的內容。同時，當HR問求職者有沒有疑問時，他們其實應該把握機會發問，以示熱誠，但要避色問得瑣碎及只關心工作有哪些福利。」

Chole續說：「簽合約方面，大學生必須仔細留意條款細節，例如工作地點、時間、內容、人工、岀糧方式和離職事項等等，除了保障雙方外，還可以避免不必要的爭拗。」

Chole建議大學生就算找散工，也要抱有認真、熱誠，因為僱主都傾向聘請有熱誠的人。她見過求職者面試時連應徵職位都不知道，給僱主沒熱誠的感覺。（資料圖片/江智騫攝）

至於Xania則提醒大學生，就算找到兼職，公司也不一定會跟他們簽合約，「所以大家必須留意『僱員補償』，也要謹記工作達60日後便要開設MPF賬戶。但凡你受僱滿60日或以上，派你到某地方工作、到僱主的地方或被派到其他地方工作，法律都規定僱主必須為你購買僱員補償保險及供MPF。不過，唯獨是Home Office是灰色地帶。」

Xania提醒，如果大學生從事建造業及旅遊業兼職，那麼即使受僱少於60日，他們都要供僱員身份的MPF。（資料圖片/江智騫攝）

WhatsApp搵工與No Show

現時大學生都流行用WhatsApp申請兼職，傳統寄CV、Cover Letter和Thank You Letter的做法還有必要嗎？Xania指視乎僱主而定；「但至於Thank You Letter，很少人會寄，僱主收到會既意外又開心，對你印象較深，有助獲得取錄。」Chole表示求職者能夠靠採用求職App找散工來省卻次次寄CV的麻煩，然而，「僱主要求交齊相關資料時，求職者越早交齊，獲聘的機會越大。」

此外，利用WhatsApp通知兼職、炒散職位要臨時調更，或者乾脆No Show的情況越發常見。Xania認同No Show的案例有所增加，直言此舉會打亂僱主的人手調配，絕對不恰當。她指老一輩的求職者責任感強，較少發生No Show。另外，兩個平台都會顯示求職者的No Show情況，如超過一定次數，求職者再不能使用平台。

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