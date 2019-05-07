【事業規劃】搵工唔好太揀擇　廣告CEO：後生仔入行，先諗清3樣嘢

不少人的夢想是將興趣變成事業，畢竟我們每日有最少三分一時間都花在工作上，如果對工作感到抗拒，甚至厭惡，日子必定相當難過。不過，要找到一份有興趣的工作並不容易，選一份可以做30年以上的事業更是難以想像。 廣告營銷集團The Bees CEO及創辦人曾錦強（KK）從事廣告行業30年，他認為要找到可以長期發展的事業，便需要小心選定行業、了解行業的最大資產及認清職位的可取代性。

KK表示，The Bees今年有意提升醫療及健康福利，例如將醫療保險的保額增加25%、提供免費身體檢查、健身室通行證等，「我們將員工放第一位，有好的員工才能留住客戶，股東才有錢賺。」（黃寶瑩攝）

KK於香港中文大學統計學士畢業後，便在廣告傳播集團WPP工作了19年，最後成為WPP旗下公司GroupM的CEO。眼見廣告行業流失率高，為吸引更多年輕人入行，他在2012年創辦The Bees，至去年公司營業額接近3億元，利潤在6年間上升了接近26倍，並實踐以員工為中心的理念，為員工提供多項「變態福利」，例如兩天生日假、一個月有薪假期、買書、看電影和舞台劇等費用由公司支付、加班飯錢不設上限等。

這位好老闆表示，在同一行業工作三十年並非一件易事，而他身邊年齡相仿的朋友中，不少人因為全球化和科技進步，「被迫」退休或半退休，「有中學同學以前做工廠的管理層，由於成本問題，工廠慢慢遷到內地或東南亞，他為了家庭決定辭職留港，幸好在樓市低迷時購入兩個單位，一層自住，一層收租，現時才能一家四口靠二萬多元的租金生活。」

Hong Kong Startups Career Day上星期五假香港城市大學（3日）舉辦，請來初創公司及企業家分享公司文化及大學生求職之道，亦有初創公司同場舉辦招聘活動。（黃寶瑩攝）

選擇行業的三個建議

KK續指，在他的年代，很多工作因為全球化及互聯網發展而流失，其他重災區包括IT及銷售行業，「我們的年代已經咁困難，你們（年輕人）一定更難，大學生愈來愈多、社會改變和AI發展都帶來了挑戰。」

就業市場瞬息萬變，要找到可以長期發展的事業，KK提供了三個建議。第一是小心選擇行業，「我當初選擇做廣告，是相信它在100年後仍存在，即使賣廣告方式會改變，但行業不會消失。」第二是了解行業的最大資產，例如地產最大的資產是地、銀行最大的資產是資金、廣告最大的資產是人，「如果行業最重視人才，他們對員工一定不薄，值得考慮。我公司65%的錢都是花在員工身上。」

KK指，香港廣告行業市場達200億元，發展前景明朗，而且這行具濃厚本土文化色彩，外來公司未必可打贏本地公司。（黃寶瑩攝）

KK的最後一個建議是認清職位可取代性。他認為，人類的創意、社交及跨界別統合能力都難以被AI取代，擁有這些特質的職位，自然能夠持續發展。他又表示，年輕人應加入年輕有活力的公司，與公司一同成長，事業的發展潛力亦更大。如有興趣創業者，更應加入中小企或初創企業，因在大公司工作容易成為小螺絲，難以發揮個人才能。

理想工作看似條件多多，KK提醒，大學畢業生的第一份工作不要太「揀擇」，「有offer（工作）就做住先，有工做好過冇工做，有人工好過冇錢，開始去做，就會有不同的路出現。我的第一份工是做床褥公司的市場推廣，做了兩個月就辭職，但亦因為這份工作，令我有機會加入廣告行業。」

Hong Kong Startups Career Day上星期五假香港城市大學（3日）舉辦，請來初創公司及企業家分享公司文化及大學生求職之道：（按圖了解更多）

商業台長及社會企業媒體《言論自由行》創辦人黃永表示，有研究指AI在未來會取代近半工種，所謂的求職技巧到時候已經沒有用，反而了解個人溝通特色更重要，如擅於一對零、一對一、一對十或一對百的群眾，並在面試時展現自己真實的一面。（黃寶瑩攝）

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