【求職攻略】Jumpy是死罪？轉工必可加薪？　3個問題搵工前先思考

常常聽人講，打工仔「魚唔過塘唔肥」，但與此同時也有不少人說，CV太jumpy的話僱主一定不喜歡。在「過塘」與jumpy之間，究竟應該如何取捨呢？今天半宅職薯就和大家一起分析這兩個看似互相矛盾的概念，希望能為大家的前程抉擇帶來一些啟發。

不少打工仔視轉工為調整薪金的手段，然而有否想過哪個才是因哪個才是果？（GettyImages/視覺中國）

Q1：魚唔過塘唔肥？

在職場打滾幾年，大家一定見過不少「魚唔過塘唔肥」的成功例子。如果魚過塘便一定會肥的話，那麼大家何不立即辭工走去「過塘」呢？在這裏我們要留意什麼是「因」什麼是「果」，因為「魚唔過塘唔肥」這句說話其實是把因果倒轉了：你不會因為無端端轉工而可獲薪金調整，而是因為你累積了一定的經驗和技能，於是才受到其他公司垂青，以更加好的待遇邀請你加入。所以在職場裡面，魚是因為變肥了，之後才「過塘」，而不是因為過了塘而無端端變肥的。

Q2：Jumpy是死罪？

至於jumpy CV方面，究竟怎樣才算是jumpy呢？這個問題實在困擾著不少打算轉工的打工仔。其實我們可以嘗試從僱主的角度去想：其實很多僱主在挑選申請人的時候都沒有做reference check，單憑CV上的履歷，究竟應該如何判斷這位申請人日常的實際工作表現呢？

在這裏我想舉一個例子：假如在一個管理職位的招聘中有兩個申請人，兩個申請人都有七年工作經驗：申請人A曾任職5間公司，而每一次返新工，職位都是和之前的差不多，沒有獲得提升；申請人B同樣曾任職5間公司，但當中曾經歷內部晉升，以及因離職而獲得更高職位的工作。

論CV，兩個人都算不上是十分stable，但僱主卻可以從申請人過往的工作履歷中看得出申請人B過往更加受僱主重視，從而推敲他的工作表現比申請人A優秀。

我想藉這個例子去說明一個道理，就是過往的內部晉升或者因辭職而獲得職級上的提升，往往就是能力的最佳證明。

見工最怕遇上要求壓價的HR，但有想過是「誰」令他們想壓價呢？（GettyImages/視覺中國）

Q3：壓價只因HR在搞鬼？

說到這裏，一定會有人在求職過程中遭受到「壓價」。舉一個例子，明明在求職信上寫的expected salary是二萬元，在求職面試的過程中卻被「壓價」至一萬八千元，於是覺得新僱主十分無良。其實壓你價的並不是僱主，而是有一個或以上和你質素一樣的申請人「頂爛市」，願意以一萬八千元接受這份工作。結果在僱主角度，既然以一萬八千元可以請到質素一樣的人，何苦要多付工資呢？

結語

工作的去留從來都是有如站在十字路口的決定，如果可以在每次離職及返新工這個過程中拾級而上的話，可以說是給了未來僱主的一支強心針，成為能力的保證；反之，如果每次離職之後都返另一份相同職級的工的話，則難以證明自己的工作能力，更加容易令人覺得是jumpy的表現。

半宅職薯

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