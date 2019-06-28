【職場攻略】與上司有爭執？HR不可信？　尋找6類可信賴盟友

每個人總有自己的意見，在工作時無可避免會出現磨擦、意見不合，若這種不快長久積存而不清理，負面情緒很容易會累積下來。然而，公司的HR對口人可能不可靠，又或者糾紛是源於與上司關係差，這時候，只能孤立、無助地撐下去嗎？

公司的HR團隊不可靠，又或者與上司關係差，完全解決或舒緩不了眼前問題，真的非常無助。﹙GettyImages/VCG﹚

先別灰心，你並不是孤立無援的！當你不能依靠你的上司及HR部門同事持，你仍可以按不同的情況，轉向請求不同的盟友幫助。他們其至可以舒緩你的挫敗感，並提出多方面的解決方案和製定詳細而專業的計劃，令你知道下一步要怎麼走才對。以下會教大家按照不同類型的問題，尋找相應的人來幫忙。

1.在公司內部尋求協助

若你與上司的關係真的只有一句起兩句止的對答，很少溝通亦很少得到他的支持，不用太勉強自己，你可以轉而向公司內部的盟友救助。

他們可能很了解公司文化，亦了解你上司的思考模式，甚至可以輕鬆地給予你實用的意見，並有助改善你與上司之間的關係。

而在向他們尋求協助前，你可以說：

多謝你抽時間來聽我說說遇到的問題，我很重視你的意見亦很信任你不會跟其他人說。我覺得我與上司之間的關係有點問題，我希望你可以給我一點意見及解決方法。

而這些內部盟友人選可以是：﹙點圖放大﹚

2.工作以外的朋友

若你遇到被同事搶功勞、被上司冤枉之類的問題，讓你的情緒仍未準備去聽專業的意見，那不妨先向自己的朋友吐苦水，待處理好自己那些不快的情緒，才靜下來想解決的方法。

工作以外的朋友，通常是很好的聆聽者，他們雖不了解你工作上的團隊結構，但絕對可以提供心靈上的支持，當你知道有朋友一直在後方為自己打氣及作為一個隨時開放的避難所後，便會較容易平伏情緒。

要找一個怎樣的朋友當傾訴對象？﹙點圖放大﹚

3.工作以外的專業人士

如果遇有一些問題，上述一些非HR的單位未能為你解答，這又怎麼辦才好？這時當然要去一些外部專業人士作諮詢。他們可以為你提供你所需的知識，成為你的啦啦隊。

例如你是這間公司第一個請恩恤假的人，你不知道要後補甚麼文佚，又不知道坊間的做法與自己的公司有甚麼不同時，你的這位公司以外專業人士可能可以為你解答，至少多一個關於這方面的專業意見，在與公司起爭執時，都會懂得緊重點據理力爭。

有甚麼專業人士可以幫忙？﹙點圖放大﹚

有了上述各種人士的支持，你就可以勇於面對難關。要處理負面職場的問題絕不是易事，加上沒有HR的幫忙，更是難上加難。但當你與上述提及的各種人士建立起互信的關係，相信各種不同類型的問題都可以迎刃而解，當你有足夠的經驗，你可能已經可以成為別人的救星。

﹙資料來源：The Muse﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O