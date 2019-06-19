【逃犯條例】肯道歉仍不足夠？　學習4個道歉方法建立職場形象

特首林鄭月娥於昨日（6月18日）的記者會中，就是次逃犯條例修例一事向香港市民真誠道歉，但輿論認為她的立場依然「企硬」。 其實無論是上司還是同事，日常總會試過犯錯，而道歉就是一種敢於承擔責任與回應錯誤的理想方法。不過，認歉不是單單一句「對不起」便可了事，因為致歉外，更應同時提出修正方案，這樣才能讓同事、下屬受落。 以下四項建議，希望讓需要真誠道歉的人可作參考。

林鄭月娥昨日於政總召開記者會，就是次逃犯條例修例一事，向香港市民真誠道歉，但立場依然企硬。(李澤彤攝)

再好的上司都未必是完美，但區分好與壞上司的其中一點，是他會否願意放下身段，無論在狀況有多尷尬或是他只犯下很微不足道的錯誤而道歉，因為一句「對唔住」、「Sorry」似是簡單，但對同事、下屬來說意義卻很重，因為他們會覺得上司懂得尊重他們之餘，也會設身處地去考量他們的工作處境。

所以，真誠的道歉不應是說是真誠就是真誠，而是要藉話語間流露出這種態度。

以下所提出的道歉建議，適合為人上司的打工仔參考，不過一般打工仔亦適合閱讀，因為總有一天你也會成為別人上司，而且培養正確的待人接物態度是要時間的，早點學懂適當的認錯方法，對自己在建立職場上的名聲也有幫助。

1. 犯了小錯：用電郵致歉

若你給予下屬錯誤的訊息、忽略了重要的電郵或忘了批核他們的假期等，那你可以藉電郵向他們簡單地說聲不好意思。

這些看似微不足道的小錯誤，有些人習慣不予理會甚至忽略它，但對下屬來說，一聲道歉其實會讓覺得你做事上心，並帶出你亦希望事情進行得順利和正確的態度，這對建立彼此的互信有很大幫助，亦是你建立良好個人形象的方法。若上司犯錯後沒有向下屬說對不起，也亦不要期望下屬日後會懂得主動認錯。

電郵道歉例子：

我想為錯誤填寫你的費用報告而道歉，這次是我出錯了。謝謝你替我跟進此事，我剛轉交了予財務部門以獲即時批核。

以email方式道歉，簡單又快捷。﹙GettyImages/VCG﹚

2. 現場發現錯誤：即時糾正

失言是每個人都試過的事，特別是有時被情緒、環境或氣氛影響，人們就更容易說出令人難受的話。如果你當刻已知道自己失言，請即時暫停片刻，並深呼吸，確認自己的錯誤。

即時承認錯誤並作出糾正，可避免令問題釀成更大的誤會。一些無心的指責或令人誤會的說話，會令團隊造成心病（尤其當你打算對這些過失避而不談時），所以，上司應該主動就這些錯誤真誠地道歉，然後繼續前進，也不必對錯誤的詳情多加解釋，因這只會令人覺得你很長氣和婆媽。

即場糾正錯誤例子：

很對不起，我猜這部份我弄錯了，可以麻煩你替我更新並確認這些日期嗎？

3. 當你的錯誤直接影響到他人：請當面認錯

若因錯過一些重要活動或會議或對某事情抱有不公平的批判，因而令某些人感到不快或委屈時，便應該爭取當面道歉的機會。當你有猶豫或猜測時，不妨與對方面對面稍為談一下。

你可以透過電郵，相約下屬一個對談的時間，或在行經他的座位時通知他。這可能是一個簡短的會議，又或是讓對方詳述自己感受的會見，這樣做會令下屬覺得上司是願意聆聽，並肯去溝通及解決問題。

邀請直接交談例子：

你待會有時間跟我談談上一次的項目嗎？我不應該假定你未能如期交上報告，我想就此道歉。

當面道歉，有溝通的機會，可減少誤會。﹙GettyImages/VCG﹚

4. 於團隊面前犯錯：可在會議上檢討並道歉

如果你曾當眾指責一位同事，但及後卻發現他並沒有犯錯的話，必需於下次會議時，當着眾人面前還他一個清白。這番澄清可以簡潔快速，不需太冗長，通常在會議開始前可以完成。

大部分人都期望上司可以在眾人前替自己澄清，但有些人則比較喜歡私下解決，兩種措辭又應該怎樣處理？

例子一：在會議上

大家，上星期的會議上，我給予Taylor的資料出了錯，這是我的錯，我欠她一個道歉。我有時會搞垮這方面的事情，所以若我再犯，你們可以隨時提醒我及反映意見。

例子二：私下解決

我明白我在團隊會議時，對你的提案表達得很沒耐性，所以我想道歉。我們都應該盡力有建設性地和尊重地相互溝通，若令你不愉快，真的很對不起。

沒有人習慣或喜歡為自己的錯誤而道歉吧？或應該說，沒有人喜歡自己會犯錯。但當你願意為自己的過失而在下屬前放下身段並真心地認錯，這樣才會令同事及下屬受落，願意跟你更坦誠地溝通，也對你更添信任。另外，有錯就要認的態度亦能讓人看到你肯承擔的勇氣，甚至視你為團隊的榜樣時。如他們受到你的潛移默化，慢慢地學習你的行為，整個團隊自然會更為強大。

﹝資料來源：The Muse﹚

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