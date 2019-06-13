【職場人際】做事重複、總是消極　職場悶蛋擁有的13項特徵！

很多人覺得做會計、金融或I.T.行業的人都是少說話，只生存在一堆數字之中的悶蛋，但有得揀的話，誰會喜歡這樣呢？沉醉於工作的你，又會否在不知不覺間對世界失去熱情，變成大家眼中無趣又死板的同事？那些悶蛋擁有的共通特徵，你又中了不少？

好悶，唔想再聽了！﹙GettyImages/VCG﹚

其實除了會計、IT、金融等行業外，如文書處理等工作性質重覆的行業都會令人養成機械式的行動，長此下去，身邊的同事便會以為你是一個悶聲不響的人，即使有資訊都不想與你分享和交流，結果令你漸漸變成一個別人眼中的大悶蛋！

其實每都人都有變有趣的能力，所以在此之前，我們必先意識自己是否一個職大悶蛋，以下13項的悶蛋特徵中，你中了多少項？

1.悶蛋一係唔講一係講唔停

他們掌握不到聽與講的節奏，一般正常溝通是由說話加聆聽所組成，但悶蛋不會控制，經常「只聽不講」或「只講不聽」，all or nothing非常極端，令對方感到很沒趣。

2.悶蛋不理會對方身體語言

他們對於解讀四周氛圍有點障礙，對其他人的身體語言及小動作不敏感，即使對方已經一臉敷衍點頭裝作認同，或顯得一臉不感興趣，但他們都不會理會，只會自顧自地說下去。

對方經常看電話、看手錶，明明是不耐煩的表現，但悶蛋都會視而不見，繼續發表偉論。﹙GettyImages/VCG﹚

3.悶蛋不能令人發笑

幽默的人擁有靈活思考能力，可以由不同角度去評估一個想法或一件事，然後分析並說明，但悶蛋偏偏卻缺乏這種能力，只懂用認真的角度看待每件事。不妨試試放鬆神經吧，迫得連自己也很少笑是不好的。

4.悶蛋經常做相同的事

每日只沉迷打機？想與有人多點話題就要擴闊自己的眼界，不要每天只重覆做同一件事。閒時多去博物館走走，或看電影、行山等，與更多人接觸，經歷不同的旅程，這樣自然有更多與人討論的話題。

5.悶蛋在談話中沒有什麼觀點

當你對周邊所發生的事沒有批判性思考，那你的談話內容其實會很空洞，提出的論點亦較薄弱，無說服力之餘，更讓人覺得沒新意而失去與你相處的興趣。

悶蛋經常做相同的事，求求你唔好再講了。﹙GettyImages/VCG﹚

6.悶蛋不知道怎樣說一個好故事

要令聆聽者投入你的講話中，先要學識怎樣說故事，例如除要投入你所說的內容之中，更要留意大家的反應及哪些是他們最想知道的事，而且在演說中需加以鋪排，起承轉合也是必需的。但悶蛋常常不會花這樣的心思，平鋪直序地敍述事件，很難令人提起興趣。

7.悶蛋沒有新的意見加入

人喜歡新的資訊，如果你在對話中沒有加入新的資訊或觀點，這很容易令人失卻專注力。很多人都覺得，若在對話中得不到新的刺激，就會覺得對方是一個悶蛋。

餘下6項特徵（按圖了解）：

8.【悶蛋難以代入其他人觀點】悶蛋很難代入其他人的處境和觀點去看事情，這會令對方有點生氣，因為有時希望在朋友身上得到一點支持和鼓勵，悶蛋卻可能輕描淡寫地說一些不設實際的建意，令人非常失望，不禁說一句：「你不在此處境，所以不會明白！」反之，能設身處地代入他人境況，再為對方出謀劃策，除了很窩心外，更會令談話更有趣。﹙GettyImages/VCG﹚

以上多項，大家中了多少？或身邊有沒有類似的同事？如果不想因為別人覺得你太悶而影響工作機會，那就要就所中的項目着手改善了！

﹙資料參考：businessinsider﹚

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