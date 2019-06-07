【Google】內部術語太多　新員工難適應　TGIF、Noogler點解？

加入新公司就要適應新文化，但在科技巨頭Google卻顯得特別誇張。因為新文化除了指人事作風外，還包括了公司內部行話術語。事實上，Google內部行話之繁多令新員工難以適應，甚至多到設有內部網站供同事查詢。 另外，本文亦輯錄13個Google行話以供一娛。

作為世界首屈一指的科技巨頭，Google擁有多個內部用語並不出奇，但數量多到要設有內部網站或詞彙表就有點誇張了。連新員工都忍不住於業界大會爆料。（Getty/VCG）

Google高層Lori Conkling在剛過去的星期二業界大會上指出，公司員工習慣以大量短寫和代號來溝通，而這些行話都需要時間學習。她指自己於今年3月加入Google，同事使用行話之多令她非常震驚及迷茫，有時候她甚至不知道開會在討論什麼。例如，有一次同事無端端傳了一句「yt?」給她，她以為這是指「YouTube？」，不知如何反應是好，後來才知道答案是「you there？」（在嗎？）。

Conkling又表示，除了字母縮寫之外，項目的代號更加難以理解，因為它們都很費解含糊、莫名其妙，例如「獵鷹」、「黃色潛水艇」。為了幫助同事搞清楚行話的含意，Google甚至設有一個內部網站供人查閱，Conkling正是靠這個內部網站學會跟同事們的溝通。

一位Google員工對外國財經媒體《Business Insider》透露：這內部網站名為「go/what」，羅列了大量公司內部常用行話詞彙，幫助不懂的同事「解碼」。例如「TGIF」一字，一般含意是「Thank God It’s Friday」，但在Google它指全員參加的每周例會。又例如Conkling是一個「Noogler」，即新加入Google的員工。

Google發言人回覆外媒查詢時證實了公司的確有內部行話的詞彙表，但否認內部網站的存在。

同場加映

外媒曾列出過13個只有Google員工才會明白的內部行話，讓外界一窺其內部文化生態：（按圖閱讀）

1【Plex】 Googleplex簡稱，是Google位於美國加州山景城的總部。（Getty/VCG）

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（資料來源：Business Insider）

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