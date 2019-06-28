【職場交際】邊行邊講、避眼神接觸　10個技巧應付長氣、麻煩同事

辦公室總有一個煩同事在左近，長氣、一件事都可以重複講不停、經常離題說無關痛癢事項，即使多次被打斷都仍鍥而不捨，做甚麼都打擊不了他要說話的決心。在這些疲勞轟炸下，你可以調節的，就只有自身的接受能力了，為了令腦袋不被打擾，就要學習一些招數，放下心神扮聽，卻又令對方以為你在聆聽，大家都好下台，又不太為難自己！

好煩呀，去個廁所都唔得！﹙日劇《大叔的愛》劇照﹚

打工仔最珍惜的是大腦停轉時間，為了捍衛這些寶貴時刻，遇有煩厭同事時，能在打開話題前已避之則吉外，但萬一真的被纏着，又有什麼方法可以盡快脫身？

扮聽是一門藝術，按圖了解10招，留待日後慢慢用：﹙按圖了解﹚

1.【問一些模糊的問題】你可以大約問6至7條百搭萬用的問題，就算你沒有心在聽，都可以應對下去，盡快讓他講完他想要說的，例如：「你這樣是甚麼意思？」、「你為甚麼這樣想？」，那你便可以滿足他要完成對話的意願，又可以有時間想想你今晚晚餐要吃甚麼。﹙GettyImages/VCG﹚

+ 5 + 4 + 3

以上建議的十招，無論是分開還是組合使用，相信已能應付不同狀況。祝大家好運！

﹙資料來源：The cooper review﹚

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